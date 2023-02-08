В Париже экоактивисты облили краской штаб-квартиру энергетического гиганта Total. Бизнесменов обвиняют в использовании глобальных кризисов себе во благо: накануне Total опубликовала отчёт за прошлый год, по итогам которого чистая прибыль увеличилась вдвое, доходы компании были крупнейшими за 16 лет — в то самое время, когда, по данным активистов, 12 миллионов французов едва-едва справляются с оплатой отопления, а многие вынуждены экономить на бензине.

На этом фоне звучат призывы резко увеличить налогообложение нефтяных гигантов и пустить эти средства на компенсации гражданам, пострадавшим от инфляции.

Кроме Total, и другие крупные энергетические концерны сообщили о рекордных доходах. Так, прибыль за 2022 год компании Exxon Mobil — 56 млрд долларов — стала историческим рекордом для всей западной нефтяной отрасли.