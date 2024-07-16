В Севилье ящики для ключей от квартир пачкают экскрементами, чтобы отпугнуть туристов

By Euronews

Протестующие против чрезмерного туризма в Испании прибегают все к новым методам

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Двери и ставни квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, стали объектом нападок "страдающих от чрезмерного туризма" местных жителей. Их, а также ящики для ключей, все чаще пачкают экскрементами.

Таким атакам, по данным испанской ежедневной газеты ABC, подверглось несколько квартир в столице Андалусии Севилье. Эти инциденты совпали с новым предложением мэра города ограничить выдачу лицензий на краткосрочную аренду жилья по типу Airbnb. Согласно этому предложению, в определенных районах количество квартир для туристов будет составлять не более 10 процентов от общего количества жилья.

Однако некоторые считают, что предложенные ограничения недостаточны и главная оппозиционная партия PSOE блокирует законопроект по этой причине.

Сторонников ограничений на размещение туристов в квартирах все больше

Общественное неприятие туристических апартаментов в городе растет: в конце июня сотни местных жителей собрались в Севилье, чтобы потребовать прекращения выдачи лицензий Airbnb.

Неконтролируемый рост числа туристического жилья приводит к повышению арендной платы в центре города и вытеснению местных жителей.

Особенно это касается оживленного района Аламеда.

Испанские СМИ опубликовали прикрепленный к оконным перилам ящик с кодовым замком, крышка которого измазана, судя по всему, собачьими экскрементами.

Такие ящики используются владельцами квартир для надежного хранения ключей, которые гости могут самостоятельно забрать с помощью кода разблокировки.

😳Boicotean con excrementos candados de pisos turísticos del entorno de la Alameda. Coincide con el debate abierto en la ciudad sobre la limitación de los mismos propuesta por el gobierno de José Luis Sanz y que el PSOE de momento no apoya https://t.co/qURgl0fhd9 — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) July 15, 2024

Где еще в Испании вводят ограничения на пользование квартирами для туристов?

Севилья - не единственный испанский город, который борется с чрезмерным туризмом.

В Барселоне в последние недели прошла серия масштабных акций протеста против массового туризма. Здесь даже фиксируются случаи "самосуда", когда местные жители обливают гостей каталонской столицы из водяных пистолетов.

Недавно Барселона объявила о планах ликвидировать всю туристическую аренду к 2028 году.

В других городах Испании, таких как Пальма, Малага и Валенсия, были введены правила, помогающие регулировать численность туристов, включая специальные сборы для отдыхающих и ограничения на количество сдаваемых в аренду квартир.

Несмотря на эти меры, статистика испанского правительства показывает, что за последний год количество туристических апартаментов выросло на 9%, и в настоящее время их зарегистрировано более 340 000.