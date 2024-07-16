В Севилье ящики для ключей от квартир пачкают экскрементами, чтобы отпугнуть туристов

Протестующие против чрезмерного туризма в Испании прибегают все к новым методам
Двери и ставни квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, стали объектом нападок "страдающих от чрезмерного туризма" местных жителей. Их, а также ящики для ключей, все чаще пачкают экскрементами.
Таким атакам, по данным испанской ежедневной газеты ABC, подверглось несколько квартир в столице Андалусии Севилье. Эти инциденты совпали с новым предложением мэра города ограничить выдачу лицензий на краткосрочную аренду жилья по типу Airbnb. Согласно этому предложению, в определенных районах количество квартир для туристов будет составлять не более 10 процентов от общего количества жилья.
Однако некоторые считают, что предложенные ограничения недостаточны и главная оппозиционная партия PSOE блокирует законопроект по этой причине.
Сторонников ограничений на размещение туристов в квартирах все больше
Общественное неприятие туристических апартаментов в городе растет: в конце июня сотни местных жителей собрались в Севилье, чтобы потребовать прекращения выдачи лицензий Airbnb.
Неконтролируемый рост числа туристического жилья приводит к повышению арендной платы в центре города и вытеснению местных жителей.
Особенно это касается оживленного района Аламеда.
Испанские СМИ опубликовали прикрепленный к оконным перилам ящик с кодовым замком, крышка которого измазана, судя по всему, собачьими экскрементами.
Такие ящики используются владельцами квартир для надежного хранения ключей, которые гости могут самостоятельно забрать с помощью кода разблокировки.
Где еще в Испании вводят ограничения на пользование квартирами для туристов?
Севилья - не единственный испанский город, который борется с чрезмерным туризмом.
В Барселоне в последние недели прошла серия масштабных акций протеста против массового туризма. Здесь даже фиксируются случаи "самосуда", когда местные жители обливают гостей каталонской столицы из водяных пистолетов.
Недавно Барселона объявила о планах ликвидировать всю туристическую аренду к 2028 году.
В других городах Испании, таких как Пальма, Малага и Валенсия, были введены правила, помогающие регулировать численность туристов, включая специальные сборы для отдыхающих и ограничения на количество сдаваемых в аренду квартир.
Несмотря на эти меры, статистика испанского правительства показывает, что за последний год количество туристических апартаментов выросло на 9%, и в настоящее время их зарегистрировано более 340 000.