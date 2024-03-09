В преддверии пасхальных праздников туристическая компания Expedia рассказала о самых популярных путешествиях, которые можно совершить этой весной.

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Весна уже наступила, и до Пасхи осталось всего несколько недель. В то время как распускаются цветы и температура воздуха повышается, многие из нас планируют использовать это время года по максимуму и отправиться в путешествие всей жизни.

В этом году пасхальные каникулы пройдут с 29 марта по 12 апреля, и если вы еще не определились, куда отправиться, мы можем вам помочь.

Туристическая компания Expedia опубликовала свой ежегодный список самых популярных направлений - Easter Travel Outlook, а также информацию о том, когда именно стоит отправиться в путешествие и как получить лучшее соотношение цены и качества для вашего весеннего отдыха.

Где находятся модные направления в Европе?

В то время как такие далекие места, как Бангкок, Нью-Йорк и Токио, официально считаются самыми популярными для посещения на Пасху, некоторые из самых знаковых городов Европы также будут пользоваться огромной популярностью.

На вершине списка из семи городов, составленного Expedia, находится популярный во все времена Амстердам. Это не может не радовать Нидерланды, которые пытаются избавиться от имиджа столицы как "тусовочного" города, привлекающего пьяных британских туристов.

Турист фотографирует цветущие тюльпаны в Кёкенхофе, известном как Сад Европы, весеннем парке с примерно семью миллионами цветов, недалеко от Амстердама. Peter Dejong/The AP/File

Euronews Travel выяснил, насколько реальна кампания голландского правительства "Обнови свой взгляд", призывающая туристов увидеть город глазами местного жителя. Читайте об этом здесь.

Тем не менее, "Северная Венеция" всегда пользуется популярностью у туристов весной, благодаря своему мягкому климату, кажущимся бесконечным культурным предложениям и миллионам тюльпанов, растущих в близлежащем Кёкенхофе.

Париж и Барселона - два давних фаворита европейских путешественников

В преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в городе этим летом, Париж занимает второе место в списке. Выйдя из зимней прохлады, Город огней по-настоящему раскрывается весной. От сытного французского лукового супа в кафе на бульваре до вида на прославленную Эйфелеву башню сквозь ветви цветущей вишни - Париж действительно всегда хорошая идея.

Однако он известен как довольно дорогой город, хотя здесь вполне можно обойтись и без значительных затрат. Ознакомьтесь с нашими предложениями по "бюджетному" посещению Парижа.

Знаменитые достопримечательности Парижа входят в ваш список «обязательных для посещения» этой весной? Mika Baumeister via Unsplash

Третья в списке - Барселона, пожалуй, самый лучший город для осмотра достопримечательностей. В конце марта температура воздуха здесь будет в районе 20 градусов - идеальное место для тысяч шагов, которые вы, несомненно, сделаете.

Барселона неразрывно связана с легендарным каталонским архитектором Антонио Гауди, благодаря его работам по всему городу, и в этом году туристов ждет еще одна большая радость. Недавно Барселона отпраздновала открытие двух новых башен его шедевра, культовой базилики Саграда Фамилия.

Если вы посетите сооружения, посвященные евангелистам Матфею и Иоанну, то станете одним из первых, кто увидит их завершенными, спустя 142 года после начала строительства. Подробнее об этом процессе читайте здесь.

Парк Гуэля в Барселоне — еще одна достопримечательность испанского города. Daniel Corneschi via Unsplash

Какие места лучше всего посетить в Риме и Малаге?

Вечный город всегда находится в списках лучших европейских достопримечательностей - и не зря. Рим считается одним из старейших городов мира и может похвастаться такими всемирно известными достопримечательностями, как Колизей и Римский форум, но в нем есть гораздо больше, чем просто архитектурные иконы.

В прошлом месяце Euronews Travel побеседовал с историком Александром Мариотти, который дал свои лучшие советы о том, как избежать толп туристов, но при этом получить максимум впечатлений от итальянской столицы. Читайте о них здесь.

Фонтан Треви в Риме — не единственное, что стоит увидеть в Вечном городе, но это хорошее место для начала. Cristina Gottardi via Unsplash

Испания - единственная страна в списке Expedia, которая фигурирует дважды. На этот раз это Малага на юге страны, она также была включена в список лучших направлений на Пасху.

Климат этой страны, расположенной на берегу Средиземного моря, идеален круглый год, а значит, туристы могут рассчитывать на субтропическое солнце в течение всего года с жарким летом и мягкой зимой. Весна, несомненно, является лучшим временем для посещения, пока столбики термометров не поднялись слишком высоко.

Кроме того, с недавним предложением о продлении новой железнодорожной линии, идущей из Малаги в Фуэнхиролу, вдоль побережья Коста-дель-Соль, посещение некоторых из самых популярных приморских городов и деревень Испании может вскоре стать еще проще. Читайте наш подробный обзор этой возможности здесь.

Малага может похвастаться привилегированным положением на Средиземном море. Igor Ferreira via Unsplash

Стамбул и Лиссабон: Два обязательных для посещения города Европы на эту Пасху

Стамбул, занимающий шестое место в списке Expedia, находится в поистине привилегированном положении на краю Европы и известен тем, что является воротами в Азию.

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Предлагая сочетание культуры и архитектурных икон обоих континентов, он также известен как "единственное место в мире", где можно плавать между двумя континентами, что мы исследовали здесь.

Если вам больше по душе оставаться на суше, отправляйтесь в культовую византийскую Святую Софию. Сейчас это мечеть, но раньше это была церковь, и в ней находится впечатляющий купол VI века и редкие христианские мозаики, которые дают представление о том, насколько разнообразен и увлекателен этот город.

Византийский собор Святой Софии в Стамбуле является прекрасным примером того, как восток встречается с западом. Zen zeee via Unsplash

Завершает список Expedia Лиссабон. Португальская столица всегда была популярна, но приток цифровых кочевников сделал ее еще более популярной.

С почти гарантированным солнцем круглый год, он по-прежнему известен как доступное направление, где найдется что-то для каждого - от центров современного искусства до одних из лучших блюд во всей Европе. Подробнее о любимых достопримечательностях города от Euronews Travel читайте здесь.

Несмотря на холмы, город очень удобен для прогулок, а общественный транспорт, к счастью для тех, кто не очень любит ходить по ступенькам, необычайно распространен. Сядьте на трамвай № 28 и осмотрите такие районы, как Граса, Алфама и Байша, а также множество исторических достопримечательностей.

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Лиссабонский трамвай номер 28 известен как идеальный туристический транспорт. Portuguese Gravity via Unsplash

Когда лучше всего путешествовать на Пасху?

По прогнозам Expedia, наиболее доступной датой для перелета будет 30 марта, то есть пасхальная суббота.

Так было и в 2023 году, когда в субботу между Страстной пятницей и Пасхальным воскресеньем была зафиксирована самая низкая средняя цена на билеты как на международные, так и на внутренние рейсы.

Если вы привязаны к школьным каникулам, когда цены, как правило, резко растут, у вас еще есть возможность недорого отдохнуть.

По словам представителя Expedia, "избегая самых загруженных дней, можно сэкономить деньги и время". Вылеты в среду - самые дорогие, а вылет в субботу - самый дешевый как для международных, так и для внутренних рейсов, которые, как правило, на 15% дешевле, исходя из данных о полетах".

Они также советуют избегать вторника, если вы не любите загруженные аэропорты и рейсы, и объясняют, что суббота и воскресенье - наименее загруженные дни для путешествий.