English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Испания

Барселона: три башни собора готовы

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Собор Святого семейства в Барселоне
Собор Святого семейства в Барселоне   -   Авторское право  AFP

В Барселоне впервые были освещены недавно завершенные башни евангелистов Луки и Марка. На вершине башни святого Марка установлена голова льва, на башне святого Луки – голова быка. Таким образом три из шести центральных башен собора Святого Семейства завершены. Восьмого декабря прошлого года была достроена башня Девы Марии.

Ожидается, что строительство базилики будет завершено в 2026 году, в котором исполнится 100 лет со дня смерти архитектора Антонио Гауди, спроектировавшего храм. Строительство собора Саграда Фамилия ведется с конца 19-го века.