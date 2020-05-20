Ездить по странам Евросоюза во время пандемии нелегко. На границах - строгий контроль и очереди автотранспорта. Видеофильм об этом снял депутат Европарламента от Румынии Дачиан Чолош, когда две недели назад добирался из Бухареста в Брюссель.

Вице-председатель Еврокомиссии потребовал, чтобы при снятии ограничений на международное передвижение, отношение ко всем странам-членам ЕС было справедливым:

«Мы четко сформулировали рекомендации странам-членам о том, как им открываться для туризма и путешествий, проявлять гостеприимство, - сказал Маргаритис Схинас. - Здесь нет места для дискриминации. Каждый шаг должен основываться на наших указаниях и быть недискриминационным по своей природе».

Но прекратить проверку паспортов на внутренних границах ЕС в обозримом будущем не удастся, поскольку три страны не входят в Шенгенскую зону, для поездок по которой не нужны визы.

Ещё одни румынский евродепутат говорит, что остальная Европа почувствовала на себе, каково жить без полной свободы передвижения — а это тяжелая реальность для граждан его страны. Они чувствуют себя европейцами второго сорта от того, что им трудно ездить за границу.

«То, чему подвергались за последние два месяца все граждане ЕС, происходило в течение последних 12-13 лет с гражданами Румынии, Болгарии, Хорватии - тех стран-членов ЕС, которые не состоят в Шенгене, - сказал Драгош Тудораче. - Для наших трёх стран ничего и не изменится. Тем гражданам ЕС, которые всё ещё стоят на пороге Шенгена, пора сделать политическое заявление о том, что с ними нужно обращаться как со всеми остальными».

Европейские парламент и комиссия считают, что Румыния, Болгария и Хорватия технически готовы к вступлению в Шенгенскую зону. Однако на это не дают согласия в Европейском совете некоторые государства-члены, а именно, Франция и Нидерланды.