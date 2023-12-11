Калягаи — один из самых известных головных уборов в мире. Его до сих пор изготавливают вручную несколько мастеров в Баскале. Еще одна остановка на Шелковом пути – Шеки с дворцами, караван-сараями (придорожными постоялыми дворами, где отдыхали путешественники) и вкусной шекинской халвой.

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Баскал – небольшое село в горах Азербайджана, одна из остановок на Великом шелковом пути и ключевое место для шелкоткацкого производства. Неудивительно, что именно в этом местечке находится мастерская по изготовлению калягаи – шелкового платка и одного из древнейших головных уборов в мире. Калягаи – символ красоты, уважения и верности, воплощение культуры и традиций Азербайджана.

В этом выпуске программы «Открой для себя Азербайджан» Чинция Рицци встречается с одним из немногих мастеров по изготовлению калягаи, который показывает ей этапы создания этого произведения искусства. Затем она направляется в Шеки, еще одну остановку на Шелковом пути. Эта историческая жемчужина, некогда бывшая столицей могущественного Шекинского ханства (территории, управляемой ханом), до сих пор отражает богатство, созданное шелковой промышленностью в прошлом.

Одним из обязательных для посещения мест в Шеки является летняя резиденция шекинских ханов – объект всемирного наследия ЮНЕСКО с миниатюрной живописью и витражами-шебеке. И нельзя покинуть этот маленький городок, не попробовав местное сладкое лакомство – шекинскую халву.