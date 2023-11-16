Забастовка железнодорожников в Германии

Deutsche Bahn в четверг резко сократил график работы: профсоюз объявил 20-часовую забастовку, чтобы усилить давление в ожесточенном споре по поводу заработной платы и рабочего времени.

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Забастовка транспортников в Германии серьезно нарушила железнодорожное сообщение по всей стране. 20-часовая остановка была вызвана машинистами поездов, требующими повышения заработной платы и сокращения рабочего времени. В некоторых местах национальные и местные услуги были сокращены до 80%, что вызвало неудобства для многих пассажиров:

"Нам сказали, что мы сможем добраться до места назначения, пять раз пересаживаясь на поезд, возможно, но с риском. И мы подумали: наверное, нет. Кто знает, что будет, доберемся ли мы".

"К моему огромному удивлению, я пришел сюда сегодня утром, чтобы сесть на поезд в 6:17. И на дисплее ничего не было. И я сразу же побежал в информационный центр. Люди там были настолько злы, что не хотели помочь. совсем"

"Да, я понимаю требования. Я понимаю, что нужно что-то улучшить. Я считаю, что требования машинистов чрезмерны. Но, в конце концов, сторонам приходится договариваться друг с другом. Меня это раздражает. нам, пассажирам, приходится нести основную тяжесть этого".

Спор между Deutsche Bahn и профсоюзами находится на начальной стадии, но уже выглядит необычайно сложным. Переговоры планировалось возобновить в четверг, но железнодорожный оператор отменил встречу после того как профсоюзы объявили забастовку.