30-летняя монополия Eurostar на железнодорожное сообщение под Ла-Маншем может закончиться. Компания Evolyn намеревается пустить первые поезда из Лондона в Париж уже в 2025 году.

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Конкурент Eurostar, компания Evolyn, намеревается пустить первый поезд из Лондона в Париж в 2025 году.

"Это будет первый случай, когда после 30 лет монополии Eurostar на рынок выйдет конкурент", — заявил представитель Evolyn информагентству Reuters.

В среду компания сообщила, что договорилась о покупке 12 поездов у французского производителя подвижных составов Alstom. Впоследствии поездов может стать 16, говорится в заявлении Evolyn.

Компания Alstom в своем электронном письме подтвердила, что ведет переговоры с Evolyn. Производитель легендарного французского поезда TGV не предоставил более подробной информации.

Кто владеет конкурентом Eurostar — компанией Evolyn?

Общий объем инвестиций в проект Evolyn составляет 1 млрд фунтов стерлингов (1,16 млрд евро), при этом ожидается, что поезда начнут курсировать в 2025 году, а в полную силу они заработают в 2026 году.

"Владельцами или акционерами этого консорциума являются французские и британские партнеры — как промышленники и инвестиционные фонды, так и финансисты, и давние профессионалы железнодорожного дела, и международные фонды, заинтересованные в проекте", — сказал представитель Evolyn агентству Reuters в среду.

Он не уточнил, кто именно является инвестором проекта и какова его доля участия, поскольку этот вопрос еще не решен.

Генеральный директор Evolyn — Хорхе Космен из семьи испанских промышленников, вложивших значительные средства в британскую компанию Mobico, бывшую National Express.

Туннель под Ла-Маншем рассчитан на почти в два раза больше железнодорожных перевозок, чем сейчас

Компания Eurostar занимается прибыльным бизнесом, соединяя Лондон и континентальную Европу по высокоскоростным железным дорогам. В 2022 году она получила рекордную прибыль в размере 332 млн евро.

В июне компания заявила, что на маршруте Лондон-Нидерланды объем пассажирских перевозок увеличился более чем в два раза по сравнению с уровнем до пандемии.

Однако с июня 2024 года это популярное направление может быть временно закрыто в связи с проведением ремонтных работ на главном железнодорожном вокзале Амстердама.

Компания Getlink, французский оператор инфраструктуры тоннеля под Ла-Маншем, отметила, что заявление Evolyn "подтверждает потенциал роста рынка пассажирских железнодорожных перевозок через Ла-Манш". По словам компании, инфраструктура рассчитана на почти в два раза больше железнодорожных перевозок, чем сейчас.

Тоннель под Ла-Маншем функционирует на основе "открытого доступа", что гарантирует равное право доступа любому железнодорожному оператору.

Где будут курсировать поезда Evolyn?

По данным британского отраслевого журнала Railway Gazette, компания Evolyn планирует организовать прямое сообщение между лондонским вокзалом Сент-Панкрас и Северным вокзалом Парижа.

В будущем могут быть добавлены остановки на севере Франции, но другие маршруты на данном этапе не планируются.

План разрабатывается уже три года.