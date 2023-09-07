Отдыхающих на пляжах испанского Бенидорма кусают рыбы

By Euronews Travel

Эксперты предупреждают, что из-за необычно высокой температуры воды в море у рыбы повышается аппетит.

Отдыхающие на одном из самых известных пляжей испанского Бенидорма, Поньенте, боятся ступить ногой в воду. Туристов и жителей предупредили об участившихся нападениях рыб.

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По данным местной газеты Información, в последние дни за медицинской помощью обратились не менее 15 человек.

Предполагается, что их атаковала чернохвостая облада. Этих рыб привлекают бородавки, родинки или небольшие ранки на коже, особенно у пожилых людей. Их укус может вызвать кровотечение, следы зубов остаются на ногах, руках и спине.

По словам пострадавших, длина рыбы составляет около 30 см, и её легко определить по чёрному пятну на хвосте.

Купальщикам также рекомендуют не заходить в море с блестящими украшениями: на них могут "клюнуть" другие виды рыб, такие как помфрет (рыба-ворон) или голубая рыба луфарь.

Рыбу-хищницу легко опознать по чёрному пятну на хвосте Getty via Canva

Почему рыбы нападают на людей на пляжах Бенидорма?

Эксперты полагают, что причиной роста числа нападений может быть высокая температура воды.

Она ускоряет метаболизм рыб, повышая их аппетит и вынуждая их искать больше пищи. По данным климатологической лаборатории Университета Аликанте, температура воды у побережья Бенидорма в настоящее время составляет около 29-30°C.

Местный Институт прибрежной экологии говорит об этой проблеме с лета 2017 года, когда служба спасения Аликанте впервые сообщила о нападениях. Другие испанские курорты, в том числе на побережье Коста-Брава и в Каталонии, также сталкивались с подобным в предыдущие годы.

Oblada melanura - научное название вида рыб, покусавших отдыхающих в Аликанте, - обычно обитает в районе острова Табарка, расположенного в 8 км от материка, где туристы часто кормят её в порту.

Эти морские обитатели всеядны и обычно питаются мелкими беспозвоночными, например, креветками. Но в этом году они подплыли гораздо ближе к береговой линии и, похоже, решили попробовать на вкус туристов.

Представитель Департамента по изучению морских видов Испании заявил, что рыбы "привыкли к тому, что их кормят".

"Возможно, здесь высокая плотность населения, поэтому они не уплывают от людей".