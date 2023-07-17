Юго-Восточная Турция - старейшие храмовые комплексы и секреты цивилизации

Мы продолжаем путешествие по Турции и на этот раз приглашаем в юго-восточную Анатолию, место богатейших археологических раскопок.

В заключительном выпуске серии, посвященной культуре, традициям и наследию Турции, мы отправились в Шанлыурфу в юго-восточной Анатолии - город, важный не только в масштабах Турции, но и в масштабах человечества.

Встреча со священным карпом

Перед началом знакомства с ним не забудьте про традицию - обязательно посетите самое популярное место - Балыклыгёль, или "священные рыбные бассейны". Они известны еврейских и исламских легендах как место, где Нимрод бросил Авраама в огонь, но Бог превратил огонь в воду, а горящие угли - в рыбу…. Местные жители считают населяющих Балыклыгёль карпов неприкосновенными, следят, чтобы их не вылавливали, ну а туристы щедро угощают рыбу.

В Шанлыурфе можно много узнать о нашем прошлом. Недалеко от города расположены археологические памятники Таш Тепелер, что буквально означает "каменные холмы". Один из них, Гёбекли-Теп, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; он изменил взгляд историков и археологов на колыбель цивилизации.

Наш корреспондент кормит священных карпов. Euronews

Поселения вокруг храмов

Раскопки стартовали здесь в 1990-х годах, археологи обнаружили то, что считают старейшим известным мегалитическим храмом в мире. По их оценкам, комплекс увидел свет примерно за 10 тысяч лет до нашей эры, что на 6 тысяч лет раньше, чем знаменитый Стоунхендж.

Обрамленный Т-образными колоннами из известняка, украшенный изображениями диких животных, абстрактными рисунками иконами, храм дает уникальную возможность заглянуть в образ жизни и верования людей, живших в Верхней Месопотамии.

Археологи считали, что до неолитической революции, после которой охотники-собиратели стали формировать земледельческие сообщества, человек жил вне общественных групп.

Гёбекли-Тепе разрушил это видение, объясняет гид Мерве Офлуоглу. "До сих пор считалось, что человечество стало оседлым из-за сельского хозяйства, но когда вы наблюдаете образ жизни в Гёбекли-Тепе, то понимаете, что там перехода к сельскому хозяйству не было, оно произошло позже. Будучи охотниками-собирателями, здешние жители построили эти сооружения - в соответствии со своими верованиям".

Это значит, что одним из побудительных мотивов к оседлости могло служить желание людей строить культовые сооружения и селиться поблизости.

Сложить исторический пазл

На данный момент раскопано только 5% участка Гёбекли-Тепе, так что историком предстоят новые открытия. Так же, как и на другом уникальном участке поблизости - в Карахантепе. Там уже найдены различные сооружения и более 260 Т-образных обелисков. Расчищено место, напоминающее ритуальный зал, он обнесен 11 колоннами и украшен загадочной скульптурой человеческой головы.

Все предметы, обнаруженные в Карахантепе и окрестностях, выставлены в Археологическом музее Шанлыурфы. Директор музея и бывший руководитель раскопок в Гёбекли-Тепе Джелал Улудаг объясняет, почему Карахантепе может дать специалистам недостающие кусочки пазла.

"Во время раскопок в Гёбекли-Тепе, мы не нашли там артефактов, подтверждающих наличие жилых зон, а вот Карахантепе были обнаружены бытовые орудия труда, каменные сосуды, большие подносы. Это доказывает, что к этому культовыми комплексу примыкали обжитые территории", - рассказывает он.

Археологический музей Шанлыурфы площадью в 30 тысяч демонстрирует сегодня 5 тысяч экспонатов, в том числе "человека из Урфы", старейшую в мире статую человека в полный рост. Ее высота - почти 1,80 м, а в глазах размещены фрагменты черного обсидиана.

Экспозицию постоянно пополняют предметы, которые находят в регионе в ходе продолжающихся раскопок.