Что такое "тупофон" и почему так много молодых людей покупают его?

Представители поколения Z и миллениалы возвращаются к "тупым телефонам" и заново открывают для себя удовольствия оффлайн-мира.

В мире, одержимом смартфонами, может показаться неожиданным, что всё большее число подростков предпочитают "тупые телефоны".

Разборные, базовые мобильные устройства, которые мы использовали десятилетие или два назад, набирают популярность среди молодого поколения, поскольку подростки стремятся вернуть себе независимость от технологий.

В Соединенных Штатах продажи телефонов с базовыми возможностями (звонки и sms) выросли в 2022 году. Компания HMD Global - производитель Nokia - реализовывала десятки тысяч телефонов каждый месяц.

"Мы видим, что рынок флип-фонов вырос на 5 процентов", - сказал Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу Nokia Phones и HMD Global.

"За последний год мы удвоили нашу долю рынка флип-фонов, что очень важно для нас. Мы видим, что сейчас это набирает обороты в Европе", - сказал он в интервью Euronews Next.

"Я думаю, что эта тенденция действительно связана с тем, что люди берут под контроль свою жизнь, свою цифровую жизнь", - добавляет он.

Что такое "тупой телефон"?

"Тупофоны" - это раскладные телефоны, которые обеспечивают более простой и менее увлекательный пользовательский опыт, чем их конкуренты смартфоны.

Эти устройства "отдают предпочтение" основным телефонным функциям, таким как звонки и отправка текстовых сообщений. Они избавляют от соблазнов "залипать" в социальных сетях, что в среднем отнимает более 7 часов в день примерно у половины подростков, согласно опросу, проведенному среди более чем 40 тысяч участников на Real Research.

Доказано, что многочасовое пролистывание страниц пагубно влияет на наше психологическое состояние. Многочисленные исследования показывают потенциальную связь между бесконечным скроллингом и развитием симптомов СДВГ, депрессии, тревожности и недостатка сна.

Ларс Зильбербауэр считает, что рост популярности телефонов свидетельствует о растущем осознании подростками влияния технологий на их собственное психическое здоровье.

"Мы видим из исследований, что молодые люди беспокоятся о психическом здоровье и поэтому отказываются от социальных сетей", - говорит он, добавляя, что сам присоединился к этой тенденции, отказавшись от смартфона, делая исключения только в выходные дни.

"Я думаю, это можно увидеть на примере некоторых представителей поколения Z - они устали от экранов", - сказал CNBC Хосе Брионес, эксперт по "тупым телефонам" и модератор сабреддита "r/dumbphones", посвященного в том числе "тупым телефонам".

В этом сообществе пользователей призывают "присоединиться к революции и наслаждаться простой жизнью".

"Привет всем, хочу перейти на "тупой" телефон, так как моя зависимость от экрана стала очень сильной. Я выбираю телефон, хочу услышать разные мнения", - пишет пользователь u/findlaymurdoch.

Ностальгия по 90-м

Миллениалы, считавшиеся молодым поколением, сейчас стареют, и в последние годы их сердца наполняют чувства ностальгии.

В то же время поколение Z, выросшее перед экранами мониторов, похоже, тоже увлечено прошлым. Например, видеоигры в стиле ретро с пиксельной графикой и простым геймплеем вновь обрели преданных поклонников.

Прошлое становится напоминанием о времени, когда жизнь казалась более простой и беззаботной, говорит Зильбербауэр.

"Люди хотят вернуться в начало 2000-х или 1990-х годов, я думаю, это воспоминание о более счастливом времени, времени, когда все было немного проще", - предполагает он.

"Тупофоны" против смартфонов: в чем разница?

В то время как смартфоны предлагают расширенные функциональные возможности, такие как бесконечное количество приложений, социальные сети и сенсорные дисплеи, тупофоны разработаны как базовые телефоны, с ограниченными функциями и возможностями.

Тем не менее, телефоны 2000-х годов тоже обновляются, говорит Зильбербауэр.

Некоторые из современных усовершенствований включают покрытие сетей 4G, улучшенные камеры и обновленные цвета, "но в целом это практически одно и то же".

"Вы можете выбирать, какие функции вам действительно нужны, и при этом иметь телефон с батареей, которая держит заряд 31 день, так что вы можете заряжать устройство 12 раз в год", - напоминает Зильбербауэр.

Смартфонам не суждено исчезнуть

Nokia продолжает продавать смартфоны, но в январе этого года представила инновацию - ремонтируемые телефоны.

"Они ремонтопригодны и экологичны", - говорит Зильбербауэр, добавив, что это "один из самых экологичных телефонов на рынке".

"Вы можете самостоятельно отремонтировать телефон, используя только гитарный медиатор и маленькую отвертку. Вы можете заменить экран, гнезда для зарядки и аккумулятор в течение пары минут", - уверяет он.

По данным Европейской комиссии, на аппараты, которые выбрасываются вместо того, чтобы быть отремонтированными, в Европе приходится 35 миллионов тонн отходов и 261 миллион тонн выбросов CO2 каждый год. Ожидается, что производителей обяжут предлагать услуги по ремонту телефонов и смартфонов.

Согласно предложениям, например, при установленном законом гарантийном сроке в два года производители должны будут ремонтировать аппараты, если это не будет стоить дороже, чем замена.