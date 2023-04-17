Дроны из чучел птиц: новый способ мониторинга дикой природы

Euronews

Исследователи из США применили нетрадиционный подход для мониторинга дикой природы, начав делать беспилотники из чучел птиц.

Профессор машиностроения Мостафа Хассаналян возглавляет проект в Институте технологий Нью-Мексико. Он защитил две магистерские диссертации по беспилотным летательным аппаратам с машущими крыльями из искусственного материала, который он разработал сам. Так же, как первые авиаторы, он черпал вдохновение в дикой природе и понял, что эти модели не были эффективны настолько, насколько эффективны настоящие птицы.

"Теперь мы можем использовать перепроектированных птиц и мертвых птиц, сделав из них беспилотники. Единственное, что нам нужно предоставить им, чтобы оживить, это механизм истощения, поместить его в их тело, и всё готово, — объяснил он. — У них уже есть крылья, есть голова, тело, всё есть. Поэтому мы проводим обратное проектирование".

Доктор Хассаналян и его команда проанализировали вес, частоту взмахов крыльями и угол их наклона у живых птиц, чтобы создать нечто подобное.

У команды пока нет возможности испытать своих усовершенствованных птиц с настоящей стаей в природе, поэтому они проводят эксперименты в специально построенной клетке для дронов, наполненной искусственными механическими птицами.

Так они изучают формирование и полет стай перелетных птиц.

"Если мы узнаем, как эти птицы распределяют энергию между собой, мы сможем применить эти знания в будущей авиационной промышленности, чтобы экономить больше энергии и топлива", — говорит Мостафа Хассаналян.

Проект будет продолжаться в течение следующих двух лет.

Следующим шагом будет создание из выпотрошенной птицы беспилотника, который будет летать дольше, так как сейчас прототип может летать только в течение 10-20 минут.