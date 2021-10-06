Испания "меняет парадигму жилищной политики"

Кабинет министров Испании одобрил поправки к жилищному кодексу, стремясь обуздать рост цен на съёмное жильё.

Согласно законодательной инициативе, для крупных домовладельцев - 10 и более объектов - будет установлено ограничение на повышение арендной платы. Для тех, кто её понизит, предусмотрены налоговые льготы.

Зато на пустующие дома налоги увеличатся. Также планируется расширение фонда соцжилья.

"Это изменит парадигму жилищной политики", - считает министр труда Иоланда Диас.

Но оппозиция восприняла инициативу в штыки, обвинив правительство Педро Санчеса в том, что оно наступает на горло свободному рынку.

"Эти изменения противоречит принципу неприкосновенности собственности и правам владельцев", - уверена Лорена Сагарра, агент по недвижимости.

По словам властей, цель - поддержать уязвимые категории населения, особенно молодёжь. По новому закону, её представители с низкими доходами ежемесячно будут получать от государства 250 евро на оплату аренды жилья.

Но для вступления поправок в силу ратифицировать их ещё должен парламент страны. А для этого правящей коалиции необходимы голоса оппозиционных сил.