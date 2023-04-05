Планируете путешествовать по Европе в апреле или мае? Проверьте сначала даты забастовок

Euronews Travel

Европа сейчас — это скопление забастовок, поскольку многие работники недовольны тем, что стремительно растущая инфляция не сопровождается повышением заработной платы.

Забастовки планируются по всей Европе, что означает, что всегда нужно проверять маршрут перед поездкой.

В этой публикации мы собрали всю информацию о забастовках.

Читайте, чтобы узнать, где и когда проходят забастовки. Если ваш рейс или поезд был отменен или задержан, вы имеете право на новый билет или компенсацию.

Испания: Забастовки в 17 испанских аэропортах

В некоторых наиболее загруженных аэропортах Испании в пасхальный период пройдут забастовки профсоюзных работников наземных служб и компании по обработке грузов Swissport.

С 27 февраля по 13 апреля они объявили серию 24-часовых забастовок каждый понедельник, вторник и четверг.

Swissport Handling обслуживает аэропорты Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат, Реус, Аликанте, Валенсия, Мурсия, Малага, Альмерия, Саламанка, Вальядолид, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уэска, Лансароте, Гран-Канария и Тенерифе-Сур.

Профсоюзам придется предоставлять некоторые услуги, как того требует испанское законодательство, поэтому пока неясно, как забастовки повлияют на пассажиров.

Португалия: Предупреждение о задержках на границе на Пасху

Сотрудники иммиграционной службы Португалии выйдут на шестидневную забастовку, начиная с 6 апреля. Забастовка приурочена к пасхальным праздникам и может привести к "серьезным нарушениям работы аэропортов", сообщает информационное агентство LUSA.

Профсоюзы бастуют из-за реструктуризации иммиграционной и пограничной службы Португалии (SEF). В SEF работают около 900 инспекторов и 700 человек неполицейского персонала.

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило пассажиров о необходимости дополнительного времени для прохождения пограничного контроля при въезде и выезде из страны в этот период.

"Следите за объявлениями и следуйте инструкциям, предоставленным вашей авиакомпанией или туроператором", — говорится в сообщении.

Германия: Государственный сектор приостанавливает забастовки

Работники государственного сектора Германии вступили в арбитражный процесс после безрезультатных переговоров по оплате труда. Это означает, что забастовки, поразившие транспортный сектор в последние недели, фактически приостановлены до окончания нагруженного периода пасхальных праздников.

На этой неделе "мегазабастовка" вызвала повсеместный хаос на дорогах. Два крупнейших транспортных профсоюза страны, представляющие большинство работников сферы транспорта, призвали к забастовке. Это стало крупнейшей забастовкой в Германии за более чем три десятилетия.

Франция: предупреждение о продолжающихся пенсионных протестах

Профсоюзы по всей Франции ведут непрерывную борьбу против повышения установленного законом пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Протесты вспыхнули по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон решил ввести это изменение без голосования в парламенте. В Париже скапливается мусор, который затем поджигают. В столице Франции происходят столкновения протестующих с полицией.

В связи с тем, что к забастовке присоединились работники службы управления воздушным движением (УВД), авиакомпания Ryanair предупредила пассажиров, что до 8 апреля следует ожидать задержек и отмены рейсов во Францию или из Франции. Это может включать рейсы во многие другие популярные места отдыха в Италии, Испании и Северной Африке.

Авиакомпания добавляет, что из-за 30 дней забастовки сотрудников УВД Франции в 2023 году им пришлось отменить 3 080 рейсов. Ryanair заявляет, что пострадавшие пассажиры будут уведомлены как можно скорее, и просит людей проверять приложение авиакомпании для получения последних обновлений.

В целом, путешественникам рекомендуется уточнять у авиакомпаний, запланирован ли еще их рейс, прежде чем отправляться в аэропорт.

Профсоюзы также призвали к проведению 11-го дня акций протеста в нескольких отраслях, включая сферу транспорта, в четверг 6 апреля.

Забастовка во Франции SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Путешественников не отговаривают посещать Францию из-за протестов, но Министерство иностранных дел Великобритании призвало людей следить за сообщениями СМИ и следить за последними рекомендациями операторов, чтобы избежать демонстраций.

"Если демонстрации перерастут в насилие, следует ожидать большого присутствия полиции/жандармерии. В любом случае по возможности, следует избегать демонстраций и следовать советам местных властей", — говорится в заявлении.

В частности, туристам рекомендуется избегать площади Согласия, расположенной между Елисейскими полями и садом Тюильри, Национального собрания и восьмого округа, так как они являются местами сбора протестующих.

Великобритания: перебои в работе служб во время пасхальных праздников

1400 охранников лондонского аэропорта Хитроу планируют бастовать во время пасхальных праздников.

Охранники, работающие в Терминале 5, главном узле авиакомпании British Airways, откуда отправляются и куда прибывают многие международные рейсы, будут бастовать в течение 10 дней с 31 марта по 9 апреля.

Руководство аэропорта заявило, что Хитроу работает в обычном режиме. Пассажирам, вылетающим из Терминала 5, рекомендуется приходить не ранее чем за два часа до начала европейских рейсов и за три часа до начала межконтинентальных рейсов. Если вы вылетаете из других терминалов Хитроу, забастовка вряд ли повлияет на ваш рейс.

Сотрудники службы безопасности бастуют из-за низкой заработной платы, отклонив предложение аэропорта о 10-процентном повышении зарплаты.

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что у работников Хитроу "нищенская зарплата, в то время как генеральный директор и высшее руководство получают огромные оклады". По данным профсоюза, зарплата охранника в Хитроу составляет всего £24000 (€27400) в год.

Профсоюз заявляет: "забастовка приведет к крупным сбоям и задержкам в Хитроу в течение всей Пасхи".

Однако в аэропорту заявили, что будут разработаны планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы аэропорт продолжил работу. Заявляется, что он "будет открыт и функционировать, несмотря на ненужные угрозы забастовки со стороны профсоюза Unite".

British Airways объявила, что во время забастовки будет отменять 32 рейса в день, в общей сложности более 300 рейсов.

"Мы принесли извинения клиентам, чьи планы путешествий пострадали, и предложили им ряд вариантов, включая перебронирование на новый рейс нашей или другой авиакомпании, или запрос на полное возмещение средств", — заявил представитель British Airways.

Великобритания: Когда бастуют работники паспортной службы Великобритании?

Хотя эта забастовка не затрагивает никаких транспортных услуг, она может помешать вам отправиться в путешествие.

Более 1000 членов профсоюза работников государственных и коммерческих служб (PCS), включая работников паспортных отделов Англии, Шотландии и Уэльса, выйдут на забастовку с 3 апреля по 5 мая.

В забастовке примут участие сотрудники, работающие в Дареме, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Ньюпорте, Питерборо и Саутпорте.

По оценкам Ассоциации деловых путешествий, в период забастовки должно быть обработано более миллиона заявлений на получение паспорта. В настоящее время не планируется менять официальное руководство, согласно которому получение паспорта занимает до 10 недель.

Аэропорт Хитроу заявил, что во время пятинедельной забастовки он будет работать в обычном режиме. Представитель аэропорта заявил, что планы на случай непредвиденных обстоятельств "работают хорошо", и не стоит ожидать никаких отмен рейсов в последний момент из-за этих забастовок.

По словам представителей аэропорта, все отмены рейсов были согласованы в начале недели, и пассажиры были проинформированы заранее.