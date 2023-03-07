Собор Парижской богоматери откроется для посетителей в конце 2024 года

Ожидается, что собор Парижской богоматери вновь откроется для посетителей и богослужений в конце 2024 года.

Это произойдет менее чем через шесть лет после сильного пожара, сильно повредившего здание.

В настоящее время проект реставрации реализуется полным ходом, чтобы уложиться к сроку открытия собора в декабре 2024 года, который был установлен президентом Франции Эммануэлем Макроном. Уже известно однако, что Нотр-Дам не будет полностью готов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года.

"Моя задача - открыть этот собор в 2024 году, и мы это сделаем", - обещает генерал Жан-Луи Жоржелен, отвечающий за проект реконструкции.

Министр культуры Рима Абдул-Малак сказала, что хотя собор откроют для посетителей, это "не означает, что все работы будут закончены". По ее словам, "в 2025 году реставрация продолжится".

Восстановление собора Нотр-Дам

Реставрационные работы в одной из главных парижских достопримечательностей начались в 2022 году, после более чем двух лет ремонта. Сначала надо было сделать здание достаточно устойчивым и безопасным, чтобы мастера могли приступить к восстановлению.

Власти приняли решение восстановить шедевр XII века таким, каким он был раньше. Это включает воссоздание 96-метрового шпиля 19 века, спроектированного архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Центральный элемент собора, обрушившийся во время пожара, вновь появится над Нотр-Дамом в этом году.

"Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам", - говорит генерал Жоржелен.

Над восстановлением собора ежедневно работают около тысячи человек по всей Франции.

"Нам предстоит выполнить множество различных работ: каркас, роспись, камни, свод, орган, витражи и так далее", - объясняет Жоржелен.

Новая выставка, посвященная Нотр-Даму

Выставка под названием "Нотр-Дам де Пари: в сердце стройки" воздает должное сотням специалистов, занятых в работах по восстановлению собора. Она открывается во вторник 7 марта в Париже.

Экспозиция находится в подземном помещении, расположенном перед собором. Вход свободный.

Выставка рассказывает о текущих работах по восстановлению собора. Здесь можно увидеть некоторые произведения искусства, спасенные во время пожара.