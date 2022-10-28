Удивительный мир садов Дубая

У садов в Дубае много предназначений. Некоторые из них продуманно спроектированы с учетом требований общества и жаркого климата, другие являются привлекательными аттракционами. Среди них - Дубайский чудо-сад (Dubai Miracle Garden), в очередной раз распахнувший свои ворота, чтобы показать цветочные композиции, над которыми его команда тайно работала в течение всего лета.

Открытый с осени до весны, сад меняется каждый год. Сейчас, в 11-й сезон, здесь растет около 150 миллионов цветов и появляются новые цветочные аттракционы, в том числе гигантская Спящая красавица, парящая в воздухе - ее юбка из цветов тянется более чем на 10 метров.

Среди других инсталляций - покрытый цветами самолет Emirates Airbus A380, туннели в форме сердца, увитые цветами, и 12-метровый цветочный мишка, который стал самым популярным местом в саду для предложений руки и сердца.

Деревня смурфиков получит новый облик в ноябре, когда персонажи будут одеты в футбольные майки стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в регионе.

На вопрос, откуда берутся идеи, создатель и соучредитель Dubai Miracle Garden инженер Абдель Насер Раххаль отвечает: "Каждый год мы меняем значительную часть конструкций, чтобы предложить посетителям что-то новое. Конструкции в саду делятся на две основные группы: лицензионные, например, "Смурфики", и наши. Наши проекты - это непрерывный процесс. В течение сезона мы накапливаем идеи. Иногда они появляются благодаря пролетающей мимо птице или просмотру фильма".

Другие достойные внимания Instagram сады в Дубае включают в себя Сад бабочек (Dubai Butterfly Garden), расположенный рядом с Dubai Miracle Garden в Дубайленде, где обитают тысячи экзотических бабочек; Небесный сад (Garden in the Sky), смотровую башню с видом на Expo City Dubai, где ранее проходила Всемирная выставка, и Дубайский светящийся сад (Dubai Garden Glow) в парке Забиль, усеянный более чем 10 миллионами светодиодных лампочек.

Дубайский сад бабочек Euronews

Если парки развлечений Дубая привлекают толпы людей как аттракционы, то общественные сады бесплатно предоставляют жителям и туристам возможность отдохнуть в зеленой зоне с беговыми дорожками, тренажерами на свежем воздухе, спортивными кортами и игровыми площадками.

"Мы адаптируем дизайн парков и открытых пространств к культуре местности, - говорит Анни Бейл, помощник директора дубайской фирмы ландшафтных архитекторов Place Dynamix. - Например, мы видим, что люди приходят сюда поздно вечером, хотят использовать пространство после захода солнца, когда становится прохладнее, поэтому достаточное освещение невероятно важно. И, конечно же, мы используем местные растения, такие как национальное дерево ОАЭ гаф, множество растений из Азии, которые устойчивы к теплому климату, и такие растения, как дерево ним и дерево делоникс, оба очень хорошие теневые деревья, широко ветвящиеся, создающие много тени для людей, которые могут здесь гулять или сидеть".

Парк Al Barsha Pond Park - это цветущий пример одного из самых любимых зеленых пространств Дубая, занимающий более 20 гектаров, заполненный садами и огромным прудом с фонтанами и флотом водных лодок в форме лебедей. Если сады - это легкие города, то этот сад - идеальное место для передышки.