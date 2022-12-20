Дух Рождества в Дубае: праздник в мультикультурном городе

От зимних ярмарок до зажигания огней на ёлках: Рождество не обходит стороной Дубай, где экспатам и местным есть чем заняться в преддверии праздников.

Zabeel House расположен в самом центре города. По словам его управляющего Маркуса Саттона, отель под стать своему многонациональному району: "Для нас очень важно cобирать в наших стенах людей из самых разных стран и проводить время вместе, как одна семья. Это особенно касается Рождества, когда многие находятся вдали от своих семей. Когда мы зажигаем огни на рождественской ёлке, наши постояльцы, гости и соседи испытывают те же чувства, как если бы они проводили праздники в кругу близких".

Оперный театр Дубая и другие площадки предлагают зрителям яркие представления – от пантомимы до традиционного "Щелкунчика". В праздничный сезон в Дубай привезли мюзикл "Эльф" по мотивам одноимённого фильма в постановке лауреата премии Оливье Пола Тейлора-Миллса. Публика присутствовала на репетициях труппы лондонского Вест-Энда. Постановщик и художественный руководитель нескольких британских театров рассказал Euronews о подготовке спектакля: "Мы провели несколько месяцев, работая с культурным хабом ОАЭ Art For All, чтобы убедиться, что мы сможем порадовать публику уникальным шоу. Мы отправили декорации и эскизы костюмов, они были изготовлены на месте. После нескольких недель репетиций в Лондоне труппа приехала в Дубай в полном составе, и мы очень рады быть здесь".

На родине у нас сейчас идёт снег, в Дубае такого, конечно, нет, но вы увидите снег, если придёте на мюзикл "Эльф"! Эта постановка для тех, кому понравился фильм, но, безусловно, когда вы переносите эту историю с экрана на сцену, вы что-то меняете, наша цель – сделать спектакль ещё более ярким. В фильме нет таких невероятных костюмов, танцевальных номеров, как и нет и звёзд Вест-Энда, многие из которых впервые приехали в Эмираты. Пол Тейлор-Миллс Художественный руководитель, театральный постановщик

Пока дети ещё не ушли на зимние каникулы, в школах делают всё, чтобы создать атмосферу праздника. Клэр Тернбулл, директор Royal Grammar School Guildford Dubai рассказала об инклюзивности во время рождественских мероприятий: "У нас прошли обеды с индейкой, мы украсили школу. Ученики знают, что это "Зимняя страна чудес", так мы стараемся говорить, чтобы никто не чувствовал, что это не его праздник. Но мы также стараемся, чтобы семьи экспатов, для которых Рождество очень важно, могли отпраздновать его и повеселиться здесь, в школьном кругу".

Посещение горнолыжного комплекса Ski Dubai – обязательный ритуал для тех, кто хочет встретить настоящее "белое" рождество в пустыне. Здесь можно встретить спортивного Санту, участвующего в одном из многочисленных ежегодных веселых забегов, проходящих в Эмиратах.

Новинка сезона – Expo 2020: в этом году выставочный центр превратили в волшебную "Зимнюю страну чудес". Здесь можно покататься на коньках по замёрзшему озеру, написать письмо Санте и даже заглянуть в его резиденцию – в Дубае рождественское настроение на каждом углу!