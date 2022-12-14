Футболомания охватила Дубай

Дубай - это направление, ориентированное на футбол. Сюда стекаются болельщики со всего мира, стараясь быть ближе к чемпионату мира по футболу, который проходит в соседнем Катаре. Аэропорт Dubai World Central обслуживает до 120 рейсов в Катар в день. Перелет туда из ОАЭ занимает всего час или около того, однако многие болельщики рады остаться в Дубае и посмотреть турнир там.

Дубай вложил значительные средства в обширные футбольные фан-зоны, возводя стадионы с VIP-местами и высокотехнологичными звуковыми системами, чтобы зрители чувствовали себя в центре событий.

Один из шести официальных стадионов Фестиваля болельщиков ФИФА в мире, фан-зона BudX FIFA в гавани Дубая принимает до 10 тысяч болельщиков в день. Ее создала местная компания по организации мероприятий BRAG. Генеральный директор компании Рамзи Накад, с гордостью подчеркивает, что ны выбор ФИФА повлияли высокие стандарты объектов BRAG:

"Мы очень гордимся проведением официального Фестиваля болельщиков ФИФА. Дубай – город будущего. Здесь есть вся инфраструктура и гостеприимство. Дубайская гавань - это знаковая новостройка, в которой был возведен новый круизный терминал. Он идеально расположен для Фестиваля болельщиков. У вас есть прекрасный фон и потрясающий вид на Jumeirah Beach Residence, а также на пляж и остров Блууотерс. Вы даже можете смотреть матчи с яхты".

В эмирате Дубае, от 80 до 90% населения которого составляют иностранцы, футбольные болельщики могут найти единомышленников. Почти все основные команды представлены на растущей арене фан-клуба Дубая.

"В течение нескольких лет я руковожу клубом болельщиков сборной Англии в Дубае, который иы организуем в разных местах во время крупных турниров, таких как Евро и чемпионат мира, рассказывает председатель Клуба болельщиков сборной Англии в Дубае Киран Линдсей. - В этом году мы получили удовольствие провести встречу в фан-зоне McGettigan в амфитеатре Dubai Media City. С 20-метровыми экранами и 5000 болельщиков лучше и быть не может".

Житель Дубая Питер Реддинг перед каждой игрой проводит гибридное футбольное чат-шоу в прямом эфире и онлайн. Шоу, расположенное в The Dubliner's в Le Meridien Dubai, включает живое общение со знаменитыми футболистами как лично, так и по видеосвязи. Личное участие бесплатное. Фанаты также могут присоединиться онлайн из любой точки мира, чтобы задать приглашенным экспертам соответствующие вопросы.

Желающие принять участие в "красивой игре" могут сделать это и в Дубае. Precision Football в Ибн Баттуте - это ультрасовременное спортивное сооружение с несколькими полями и технологическим центром, где игроки всех уровней могут отточить свои навыки.

Тренировочный комплекс включает в себя гаджеты виртуальной реальности, которые позволяют пользователям тренироваться в альтернативных реальностях, таких как виртуальный стадион "Уэмбли", а также ряд круглых загонов, называемых Icons, оснащенных подсветкой, которые помогают футболистам улучшить свою ловкость. Когда мяч попадает в цель, зажигается зеленый свет и игроки набирают очки. Все оборудование центра используется элитными профессионалами и доступно для всех посетителей.

Игроки, готовые посвятить себя спорту на долгие годы, могут поступить в академии, организованные бывшими профессиональными футболистами. Бывший игрок Премьер-лиги Дэнни Гатри является главным тренером Футбольной академии, тренировочной базы для игроков рахных возрастов. Лучшая команда Университета Амити в Дубайском международном академическом городке называется EPC (Elite Performance Centre) и профессионально выступает в третьем дивизионе ОАЭ.

Это место, где можно зарегистрироваться, чтобы получить шанс оказаться среди футбольных звезд завтрашнего дня, а международные скауты регулярно просматривают кадры из академии, чтобы найти новые таланты.