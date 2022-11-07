Дельта Миссисипи: история блюза и движения за гражданские права

Присоединяйтесь к писателю и фотографу Джони Питтсу, который путешествует по тропе гражданских прав на американском Юге и знакомится с корнями своего отца.

Музыка и правда

Дельта Миссисипи - родина блюза и движения за права чернокожих. Отсюда мир покорил Би Би Кинг, ставший легендой своего поколения. "Блюз стал фоном развернувшейся тогда борьбы", - отмечает Альфонсо Сандерс, бывший директор студии звукозаписи Би Би Кинга.

Cандерс проводит интереснейшие экскурсии про музею Би Би Кинга в Индианоле, предлагая гостям погрузиться в атмосферу Миссисипи. "Здесь вы можете кожей ощутить, что представляет из собой регион", - говорит он.

Музей Би Би Кинга. Euronews

Площадки живой музыки являются неотъемлемой частью местной жизни и сегодня. Культовый блюз-клуб Ground Zero в городе Кларксдейл представляет новое поколение музыкантов дельты Миссисипи в аутентичной обстановке.

Культовый клуб. Euronews

Одним из триггеров к расширению движения за гражданские права на американском юге стало убийство чернокожего подростка Эммета Тилла в 1955. Тело мальчика вынесла река, его убийцы, несмотря на очевидные доказательства, были оправданы.

В городе Самнер историей Тилла занимаются специалисты Интерпретационного центра, их задача - не только сохранить максимум свидетельств той трагедии, но и дать людям возможность почувствовать историю на собственном опыте.

"Ничто не сравнится и не заменит возможности провести реальное время в отмеченном историей месте", - убежден директор по взаимодействию с общественностью музея Бенджамин Солсберри.