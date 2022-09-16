Дубай пополняет список архитектурных чудес

Дубай - город современных архитектурных чудес. Его символом, видным из любой точки, остается башня Бурдж-Халифа, самое высокое здание планеты. Мегаструктура высотой в 828 с лишним метров насчитывает более 160 этажей.

Чтобы башня не упала

Она спроектирована архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill. Один из его руководителей Брайан Клейвер вспоминает, какие сложнейшие задачи решались в ходе работы над сооружением.

"Одна из самых больших проблем заключалась в том, как заставить башню стоять, - комментирует Клейвер. - Быть столь высокой, выдерживать силу ветра – вот сложность номер один. Нашей команде пришлось проявить немало изобретательности...Там были и другие проблемы, которые никогда ранее затрагивались в строительстве, например, как закачать бетон на такую высоту или как проложить кабели для электропитания и передачи данных? Это очень тяжело. Как доставить их наверх, как закрепить и как справиться с весом этих элементов в здании?"

Самая высокая башня планеты. Euronews

Бурдж-Халифа остается доминантой горизонта Дубая. Тем временем архитектурную сокровищницу города пополнило новое строение - Музей будущего.

Самый красивый музей

Этот семиэтажное здание необычной формы - овальный корпус с выемкой внутри - названо самым красивым в мире. Его фасад из нержавеющей стали площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами и украшенных традиционной арабской вязью с цитатами правителя эмирата. В галереях музея - экспонаты, связанные с исследованием космоса, цифровые проекции и прототипы будущих продуктов.

Музей будущего. Euronews

Современная мечеть

В Дубае, планируя новое, с заботой относятся к окружающей среде и культурному наследию города. Сумайя Даббаг - архитектор-новатор – олицетворяет этот подход на практике. "Я стремлюсь заполнить пробел, где, обеспечивая качество, я могла бы решать культурные задачи, затронуть какие-то чувствительные для обществ темы, вопросы идентичности", - рассказывает Даббаг.

Она и ее команда стоят за Мечетью Света. В этом культовом сооружении фасады из белого камня украшены геометрическими формами и каллиграфией, естественное освещение здесь является стратегически важным для формирования пространства.

Мечеть Света. Euronews

"Это - пример новой архитектуры, которую не часто увидишь в регионе, - отмечает Даббаг. - Здесь важны детали, важен контекстуализм. Мечеть, на мой взгляд отвечает на вопрос: что такое сегодняшняя исламская архитектура? Часто мечети смотрят в прошлое, мало кто задумывается, что они могут быть современными, актуальными для нашей эпохи".

День вчерашний и день завтрашний

Рядом с Дубай-Крик находится исторический квартал Аль-Фахиди. Богатейший с точки зрения архитектурного наследия район позволяет познакомиться с архитектурой Дубая 19 века благодаря сохранности большинства построек. Гости города не обходят вниманием традиционные ветряные башни, они строились из гипса, песчаника и пальмового дерева, их функция – ловить ветер и охлаждать жилища.

Архитектурное бюро Dewan Architects - одно из старейших в Дубае, но оно уверенно смотрит в будущее. Здесь только что запустили проект Babel 4.0, метафизическое переосмысление мифической Вавилонской башни. Это первый архитектурный опыт команды в Метавслеленной говорит Мохаммед Адиб, директор по дизайну.

Вавилонская башня в Метавселенной. Euronews

"Мы подумали, что для нас Метавселенная — это скорее сообщество. Место, где мы можем что-то дать, чем-то обменяться. Этакая Вавилонская башня. Она ведь олицетворяет бегство человечества от войн, его объединение. Вот и мы решили сделать что-то подобное в сфере дизайна", - комментирует Адиб.

С 80- х годов , когда в Дубае на улице шейха Заида возвышался лишь одна башня Всемирного торгового центра, город и эмират прошли огромный путь. Что впереди? "Я уже давно перестал делать ставки в отношении Дубая, - смеется Мохаммед Адиб. - Они выполнили все, что собирались и анонсировали. Дубай с сегодня - настоящий хаб где всем нравится жить. Это мировой лидер в области строительства и проектов".