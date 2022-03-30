Художественная жизнь Дубая привлекает таланты со всего мира

Валлийский художник Джулиан Кастальди приехал в Дубай девять лет назад, чтобы ухаживать за котом своего друга в его отсутствие. И решил здесь остаться. Одна из его последних работ выставлена галерее Mestaria.

Дубай, один из семи Объединенных Арабских Эмиратов, привлекает художественные таланты со всего мира, предоставляя им десятилетние "золотые визы" вместо стандартных трехлетних.

"По-моему, самое большое отличие от работы в Британии или Лос-Анджелесе, где я тоже жил, в разнообразии, — рассуждает Джулиан. — Я создавал здесь работы на арабском и хинди, чего бы никогда не случилось в другом месте. Я полюбил местное разнообразие и эклектику. Полюбил энергетику и смешение национальностей. Художественная среда здесь потрясающая. Вот поэтому 9 лет спустя я всё ещё здесь".

Амрита Сетхи сначала работала в одном из дубайских банков, но всегда мечтала стать профессиональной художницей. Недавно она тоже получила "золотую визу" за выдающийся вклад в развитие цифрового искусства в Дубае.

Art Dubai: новые страны, новые имена

Art Dubai — это крупнейшее событие художественной жизни эмирата. Эта ярмарка искусства проводится уже 15-й раз. В этом году — в стенах гостиницы Madinat Jumeirah, в ней принимают участие более 100 художников из 44 стран мира. Специальная экспозиция посвящена цифровому искусству, применяющему новейшие технологии для того, чтобы расширить восприятие зрителя. Такого рода работы, увидеть которые прямо в галерее и на вебсайте, можно приобрести с помощью криптовалют.

"Впервые, насколько я знаю, вы можете купить произведение искусства с помощью криптовалюты на Art Dubai, — говорит один из организаторов ярмарки Шумон Базар. — По-моему, это интересно. Так искусство откроется новой аудитории, новым коллекционерам, даже новым поколениям. Поэтому я очень рад этому обстоятельству. Вслед за революцией в технологиях, приходит революция в культуре".

Art Dubai позиционирует себя не только как ярмарка искусства, использующая новые технологии, но и как торговая площадка для художников и галеристов из плохо представленных в крупных галереях регионов мира. Эта часть ярмарки называется арабским словом "бавваба" (ворота).

"Стратегическое местоположение Дубая делает его идеальной площадкой для знакомства с искусством Глобального Юга, незападного мира, то есть, грубо говоря — Ближнего Востока, всей Африки, южной и юго-восточной Азии, Индии и Пакистана", — считает исполнительный директор ярмарки Бенедетта Гионе.

Квартал искусств

Артистический район Alserkal был создан в центре города в результате трансформации складских помещений в галереи. Начало ему было положено в 2008 г., и он продолжает расти. В этом году галерея Concrete представила публике необычную звуковую инсталляцию ‘A Slightly Curving Place’. Произведение искусства здесь можно услышать.

На Аль-Хайят авеню создается еще одни культурный центр в результате перестройки старых складов в галереи. Галерею Efie, украшенную винилами, основали братья Коби и Кваме Минта. В этой галерее сейчас проходит выставка африканского художника Эль Анацуи. Его работы уже выставлялись в Британском музее и Музее современного искусства в Нью-Йорке.

По направлению к Луне

Еще одно доказательство того, что артистическая жизнь Дубая стремится к новым рубежам, - выставленная здесь работа британского художника Саши Джафри _‘We Rise Together – with the Light of the Moon’. _Ожидается, что со временем она отправится на Луну. По словам Джафри, это должно подарить человечеству новую надежду.