English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости мира путешествий

Пилоты AirFrance подрались прямо в кабине во время полёта: обошлось без жертв

Пилоты Air France подрались в кабине во время полета рейса из Женевы в Париж
Пилоты Air France подрались в кабине во время полета рейса из Женевы в Париж   -   Авторское право  AP Photo / Christophe Ena
 Антон Хмельнов

Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после того, как устроили потасовку во время полёта в кабине самолёта, которым они управляли. Пилотов пришлось разнимать бортпроводникам.

Инцидент произошел на рейсе из Женевы в Париж в июне этого года, отчитался в минувшее воскресенье об этом инциденте представитель Air France.

По данным французской газеты "Трибуна", пилот и второй пилот поссорились вскоре после взлёта и схватили друг друга за горло после того, как один (как утверждается) ударил другого. Экипаж рейса вмешался, а один из членов экипажа провел остаток полета в кабине с пилотами.

Официальный представитель Air France подтвердил, что самолет продолжил полёт и благополучно приземлился после того, как пилоты обменялись "неуместными жестами".

  • В докладе говорится, что пилотам Air France "не хватает строгой ответственности" в соблюдении процедур безопасности.

Эти сообщения появились всего через несколько дней после того, как Бюро расследований и анализа по безопасности гражданской авиации Франции (BEA) обнаружило, что пилоты Air France недостаточно придерживаются процедур во время инцидентов, связанных с безопасностью.

Так, во время полета в Париж из Браззавиля (Республика Конго) в декабре 2020 года пилоты Air France были уличены в том, что перенаправили самолет после утечки топлива. Экипаж подвергся критике за то, что не отключил питание двигателя и не совершил посадку как можно скорее, как того требуют протоколы безопасности. Самолет благополучно приземлился в Чаде, но в отчете BEA подчёркивается, что его двигатель мог загореться.

В отчете ВЕА также упоминаются ещё три случая за период с 2017 по 2022 год, когда некоторые пилоты действовали, руководствуясь собственными инстинктами, а не протоколом безопасности.

  • После инцидента Air France проводит аудит безопасности

Представители французского национального авиаперевозчика Air France заявили, что компания проводит проверку систем и процедур безопасности, и что "безопасность ее клиентов и членов экипажа - абсолютный приоритет".

Авиакомпания пообещала следовать рекомендациям BEA, она позволит своим пилотам анализировать совершённые перелёты, а при создании учебных пособий будет оговаривать более строгие правила в отношении процедур безопасности.

Как отмечают в Air France, в отчёте упоминаются только четыре подобных инцидента, связанных с безопасностью. В то же время, авиакомпания ежедневно выполняет тысячи рейсов.

Профсоюз пилотов компании также подчёркивает, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение для всех её работников.

  • Читайте также:

Оба пилота уснули при посадке на высоте 11 км: о том, как приземлялся рейс Эфиопских авиалиний