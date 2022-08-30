Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после того, как устроили потасовку во время полёта в кабине самолёта, которым они управляли. Пилотов пришлось разнимать бортпроводникам.

Инцидент произошел на рейсе из Женевы в Париж в июне этого года, отчитался в минувшее воскресенье об этом инциденте представитель Air France.

По данным французской газеты "Трибуна", пилот и второй пилот поссорились вскоре после взлёта и схватили друг друга за горло после того, как один (как утверждается) ударил другого. Экипаж рейса вмешался, а один из членов экипажа провел остаток полета в кабине с пилотами.

Официальный представитель Air France подтвердил, что самолет продолжил полёт и благополучно приземлился после того, как пилоты обменялись "неуместными жестами".

В докладе говорится, что пилотам Air France "не хватает строгой ответственности" в соблюдении процедур безопасности.

Эти сообщения появились всего через несколько дней после того, как Бюро расследований и анализа по безопасности гражданской авиации Франции (BEA) обнаружило, что пилоты Air France недостаточно придерживаются процедур во время инцидентов, связанных с безопасностью.

Так, во время полета в Париж из Браззавиля (Республика Конго) в декабре 2020 года пилоты Air France были уличены в том, что перенаправили самолет после утечки топлива. Экипаж подвергся критике за то, что не отключил питание двигателя и не совершил посадку как можно скорее, как того требуют протоколы безопасности. Самолет благополучно приземлился в Чаде, но в отчете BEA подчёркивается, что его двигатель мог загореться.

В отчете ВЕА также упоминаются ещё три случая за период с 2017 по 2022 год, когда некоторые пилоты действовали, руководствуясь собственными инстинктами, а не протоколом безопасности.

После инцидента Air France проводит аудит безопасности

Представители французского национального авиаперевозчика Air France заявили, что компания проводит проверку систем и процедур безопасности, и что "безопасность ее клиентов и членов экипажа - абсолютный приоритет".

Авиакомпания пообещала следовать рекомендациям BEA, она позволит своим пилотам анализировать совершённые перелёты, а при создании учебных пособий будет оговаривать более строгие правила в отношении процедур безопасности.

Как отмечают в Air France, в отчёте упоминаются только четыре подобных инцидента, связанных с безопасностью. В то же время, авиакомпания ежедневно выполняет тысячи рейсов.

Профсоюз пилотов компании также подчёркивает, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение для всех её работников.

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