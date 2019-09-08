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Великобритания

Пилоты British Airways объявили забастовку

 Комментарии
 Лев Удольский 
Пилоты British Airways объявили забастовку
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Пилоты авиакомпании British Airways начинают этим вечером забастовку, добиваясь увеличения зарплаты и улучшения условий работы. Ожидается, что забастовка продлится два дня, в связи с чем большинство рейсов British Airways в понедельник и во вторник были отменены. Несмотря на то, что и руководство компании и профсоюз пилотов заявляют о готовности вести переговоры, они отложены до тех пор, пока руководство не выступит с новым предложением. Предыдущее, согласно которому зарплату пилотов предполагалось увеличить на 11,5% в ближайшие три года, профсоюз в июле отверг. Авиакомпания предлагает пассажирам отменённых рейсов вернуть средства, или изменить дату вылета.