Пилоты British Airways объявили забастовку

Пилоты авиакомпании British Airways начинают этим вечером забастовку, добиваясь увеличения зарплаты и улучшения условий работы. Ожидается, что забастовка продлится два дня, в связи с чем большинство рейсов British Airways в понедельник и во вторник были отменены. Несмотря на то, что и руководство компании и профсоюз пилотов заявляют о готовности вести переговоры, они отложены до тех пор, пока руководство не выступит с новым предложением. Предыдущее, согласно которому зарплату пилотов предполагалось увеличить на 11,5% в ближайшие три года, профсоюз в июле отверг. Авиакомпания предлагает пассажирам отменённых рейсов вернуть средства, или изменить дату вылета.