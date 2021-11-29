Рецепт бычьего хвоста с жареным рисом

Известный ресторатор и автор кулинарных книг Александр Смолс — куратор павильона африканской кухни на всемирной выставке Expo 2020. Это первый в своём роде павильон, целиком посвящённый разнообразным кулинарным традициям африканского континента. Он воплотил давнюю мечту Смолса познакомить с африканской кухней весь мир.

Бычий (или воловий) хвост с жареным рисом — одно из самых любимых кушаний Смолса. При его приготовлении он не придерживается одного единственного рецепта, но каждый раз импровизирует, часто с теми, которые остались от предыдущих пиршеств.

“Можно заменить воловий хвост креветками или любой другой белковой пищей, какая у вас есть, - говорит Смолс, — но важно сохранить специфический пряный вкус, которым и запоминается это блюдо”.

Кроме хорошей порции перца “Птичий глаз”, блюдо состоит из смеси африканских и азиатских ингредиентов, таких как воловий хвост, листьев огородной капусты, соевого соуса и кунжутного масла. Такое сочетание, по словам Смолса, говорит о старинных контактах африканцев с Китаем.

Когда-то Смлс был оперным певцом и много гастролировал по миру. Но каждый раз при посещении очередного города ему не хватало настоящей африканской кухни. Поэтому он решил основать в своём родном Нью-Йорке афро-азиатский ресторан The Cecil, который завоевал признание гурманов. Вслед за ним открылись: джазовый ночной клуб Minton’s и кафе Beulah, Sweet Ophelia’s и Shoebox.

Сейчас Смолс сосредоточил свою деятельность в павильоне Алкебулан, рассчитывая привлечь инвесторов в проект сети ресторанов африканской кухни. Он также продолжает работу над кулинарными воспоминаниями. Его последняя книга — Muses: Recipes from My African American Kitchen вышла в свет в 2020 г.

Чтобы ближе познакомиться с африканской кухней в исполнении Смолса, посетите Expo 2020 в Дубае, которая будет открыта до 31 марта 2022 г. Или приготовьте бычий хвост с рисом у себя дома. Но главное - не забудьте добавить в блюдо перцу!

Рецепт

Нужно взять:

2 фунта мяса с воловьего (бычьего) хвоста

3 чашки варёного чёрного и белого риса

4 кочана огородной капусты

2 чашки ростков фасоли

6 пучков зеленого луку (порезанного)

4 стручка перца “Птичий глаз” (порезанных, часть оставить для гарнира)

1 раздавленный зубчик чеснока

1 чайная ложка китайской смеси пяти пряностей

½ чайной ложки соли

3½ столовых ложки соевого соуса

½ чайной ложки рисового уксусу

4 столовых ложки оливкового масла

2 столовые ложки кунжутного масла

4 яйца, сваренных всмятку, для гарнира

Копчёная паприка по вкусу

1 пучок кориандра

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