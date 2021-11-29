Рецепт бычьего хвоста с жареным рисом

Известный ресторатор и автор кулинарных книг Александр Смолс — куратор павильона африканской кухни на всемирной выставке Expo 2020. Это первый в своём роде павильон, целиком посвящённый разнообразным кулинарным традициям африканского континента. Он воплотил давнюю мечту Смолса познакомить с африканской кухней весь мир.
Бычий (или воловий) хвост с жареным рисом — одно из самых любимых кушаний Смолса. При его приготовлении он не придерживается одного единственного рецепта, но каждый раз импровизирует, часто с теми, которые остались от предыдущих пиршеств.
“Можно заменить воловий хвост креветками или любой другой белковой пищей, какая у вас есть, - говорит Смолс, — но важно сохранить специфический пряный вкус, которым и запоминается это блюдо”.
Кроме хорошей порции перца “Птичий глаз”, блюдо состоит из смеси африканских и азиатских ингредиентов, таких как воловий хвост, листьев огородной капусты, соевого соуса и кунжутного масла. Такое сочетание, по словам Смолса, говорит о старинных контактах африканцев с Китаем.
Когда-то Смлс был оперным певцом и много гастролировал по миру. Но каждый раз при посещении очередного города ему не хватало настоящей африканской кухни. Поэтому он решил основать в своём родном Нью-Йорке афро-азиатский ресторан The Cecil, который завоевал признание гурманов. Вслед за ним открылись: джазовый ночной клуб Minton’s и кафе Beulah, Sweet Ophelia’s и Shoebox.
Сейчас Смолс сосредоточил свою деятельность в павильоне Алкебулан, рассчитывая привлечь инвесторов в проект сети ресторанов африканской кухни. Он также продолжает работу над кулинарными воспоминаниями. Его последняя книга — Muses: Recipes from My African American Kitchen вышла в свет в 2020 г.
Чтобы ближе познакомиться с африканской кухней в исполнении Смолса, посетите Expo 2020 в Дубае, которая будет открыта до 31 марта 2022 г. Или приготовьте бычий хвост с рисом у себя дома. Но главное - не забудьте добавить в блюдо перцу!
Рецепт
Нужно взять:
- 2 фунта мяса с воловьего (бычьего) хвоста
- 3 чашки варёного чёрного и белого риса
- 4 кочана огородной капусты
- 2 чашки ростков фасоли
- 6 пучков зеленого луку (порезанного)
- 4 стручка перца “Птичий глаз” (порезанных, часть оставить для гарнира)
- 1 раздавленный зубчик чеснока
- 1 чайная ложка китайской смеси пяти пряностей
- ½ чайной ложки соли
- 3½ столовых ложки соевого соуса
- ½ чайной ложки рисового уксусу
- 4 столовых ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки кунжутного масла
- 4 яйца, сваренных всмятку, для гарнира
- Копчёная паприка по вкусу
- 1 пучок кориандра
Инструкции
- Натрите мясо хвоста солью и смесью пяти пряностей.
- Накройте и поставьте в печь при температуре 200°C на 3 часа, до тех пор, пока мясо не отойдёт от костей. Затем остудите, мелко порежьте и отставьте в сторону.
- Смешайте яйца с ½ столовой ложки соевого соуса и рисового уксуса. Затем добавьте на горячую сковороду с 1 столовой ложкой оливкового масла. Прожарьте, а потом размельчите и отложите в сторону.
- Добавьте на горячую сковороду оставшееся оливковое масло, зелёный лук, перец “Птичий глаз”. Обжаривайте 2 минуты.
- Добавьте чеснок и обжаривайте еще 30 секунд.
- Добавьте оставшиеся овощи и обжаривайте их 5 минут.
- Наконец, добавьте мелко порезанное мясо, рис, кунжутное масло и 3 столовых ложки соевого соуса. Обжаривайте до тех пор, пока рис не станет золотистым.
- Подавайте вместе со свежепорезанным кориандром.