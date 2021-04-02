Охота за жемчугом: в Дубае чтут многовековую традицию

Более 7000 лет назад несколько храбрецов решили поселиться в этом суровом, но завораживающем месте. На морском дне этой части Аравийского полуострова была найдено сокровище - жемчуг. Мы с майором Али находимся на традиционной лодке по добыче жемчуга на побережье Дубая.

Эван Бёрк, Euronews:

Майор, ваши отец и дед были ныряльщиками за жемчугом. Насколько важно сохранить эту традицию?

Майор Али Алсуваиди, Морская экологическая группа ОАЭ:

— Для меня очень важно сохранить эту традицию, я хочу передать свой опыт следующим поколениям, рассказать им как нашим предкам было тяжело выполнять эту очень сложную работу – нырять на 20-30 метров. Раньше в Дубае было 400 подобных лодок, и они уходили в море на 3 месяца. Вот, как они зарабатывали и обеспечивали свои семьи. И это был единственный способ в Дубае. Поэтому многие занимались этим промыслом.

Эван Бёрк, Euronews:

То, что мы видим перед собой. Можете объяснить, для чего это нужно?

Майор Али Алсуваиди, Морская экологическая группа ОАЭ:

— Мы называем его "аль хасса" - камень, вы прикрепляете его к ноге и ныряете. Веревка сделана из пальмового дерева. Эту веревку держит деревянный шест – "аль-миджеф". Когда вы ныряете, вы отпускаете ее, потому что вам понадобится другое приспособление – "аль-яда", которое вы надеваете на шею и складываете туда раковины.

Эван Бёрк, Euronews:

Что делает жемчужину более ценной?

Майор Али Алсуваиди, Морская экологическая группа ОАЭ:

— Размер и цвет. Если она розовая и большая – это хорошо. Мы называем ее G1.

Благодаря майору Али я добыл 4 жемчужины. Неплохо для первого раза. Но далеко от того, чтобы быть профессионалом.