Токио: зеленая столица продолжает озеленение

_Токио - динамичный город, известный футуристическим городским пейзажем, но одновременно - это и зеленая столица, где любят и оберегают природу. Зеленые оазисы здесь встречаются и там, где их меньше всего ждешь. _

Во вторую мировую Токио был практически полностью разрушен американскими бомбардировками, но довольно быстро восстановился. Сегодня здесь, в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира проживает почти 14 миллионов человек.

Каждый квадратный метр площади используется целенаправленно. Места не хватает, но это не мешает властям и горожанам разбивать новые сады и заботиться об уже имеющихся. Порой на помощь приходят неожиданные решения.

Как зеленая зона на крыше, расположенной на пересечении двух главных магистралей города. Тысячи деревьев, игровые площадки, огороды, традиционный японский сад парят на высоте в 35 метров.

Зеленые зоны помогают дышать полной грудью, служат местом созерцания и единения с природой. Казухико Аояма возглавляет департамент зеленой политики муниципалитета Токио. Он рассказывает: "Если говорить обо всех зеленых зонах столичного округа Токио, то они составляют 52% его площади, а если взять все 23 округа столицы, то парки - это четверть их территории. Мы создаем новые сады, недавно взяли на вооружение новую стратегию, позволяющую активизировать парковую деятельность".

История некоторых садов восходит к эпохе, когда Токио носил название Эдо. Рядом с устьем реки Сумида и Токийским заливом расположены сады Хамарикю, настоящая историческая жемчужина города.

Гид по Химарюке Сек Чжа Хо комментирует: "Cады были разбиты 360 лет назад, сначала они служили резиденцией представителей правящего рода Токугава, местом для соколиной охоты. Позже здесь располагался дворец для приёма высоких гостей, а в 1946 году сады отошли к муниципалитету Токио".

Зеленые сокровища Токио пострадали во время второй мировой. Чайный домик 1707 года в Хамарикю был разрушен и восстановлен лишь в 80-е годы. Он помнит японскую знать, которая приходила сюда в поисках тишины в надежде восстановить силы после рыбалки. Сегодня этот домик - одна из главных достопримечательностей сада, здесь проводятся чайные церемонии и праздник нового урожая чая.

Хамарикю - это 25 гектаров зеленой территории, уникальные насаждения и пруд, питаемый морской водой из залива, единственный в своем роде. Экосистему парка дополняют разнообразные животные и птицы.

"Естественно, здесь есть морская живность, вы найдете и японских порги, и серую плоскоголовую кефаль, и красных скатов, - рассказывает Сек Чжа Хо. - У нас также есть два охотничьих участка, там можно стрелять уток, это большая редкость, во всей Япониитолько пять таких мест".

Токио идет в будущее, бережно охраняя и развивая уникальное наследие. В модном районе Дайканьяма Бревенчатая дорога - один из недавних реставрационных проектов. Это своего рода квартал для отдыха, построенный на месте старой железной дороги

Менеджер проекта Томоцуна Сасаки рассказывает: "Мы все мечтали о месте, куда было бы приятно приехать в любое время дня, в любое время года. Так родился этот проект. В процессе реализации мы внимательно смотрели,как адаптироватьнаш замыселк особенностиместности, как сохранить колорит. Например, мы решилипревратитьбывшие эстакады в пешеходные дорожки".

Сегодня в квартале гармонично сосуществуют магазины, рестораны и кафе, скамейки для отдыха и общественные пространства, вписанные в зеленые декорации с тщательно подобранными растениями.

Городская жизнь в Токио не рифмуется со стрессом, людям здесь предоставлена возможность встречи с природой.