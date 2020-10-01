Восьмое чудо света: взгляд с воды

От роскошных отелей до невероятного разнообразия морской флоры и фауны, это протяженное побережье Дубая иногда называют "восьмым чудом света".

.. Здесь яхты и парусники отражаются в море, а небоскребы сверкают, как драгоценности. Курортная зона Dubai Marina обещает полный солнца праздник. Этот район Дубая обязателен для посещения, он - идеальная отправная точка для знакомства со всем эмиратом.

Один из самых интересных способов познакомиться с Дубаем - совершить морскую прогулку. Здесь, на причале, вы можете арендовать собственную яхту и не разориться. Наш корреспондент прокатилась на яхте в компании семьи Джеймс, мамы и двух дочек, а также Малькольма, их родственника из Великобритании.

Покидая пристань, вы проплываете мимо самого высокого колеса обозрения в мире Eуe Dubai оставляете за спиной башни из стекла и металла, курс - на необъятную синеву Персидского залива.

Сара Джеймс постоянно живет в Дубае, но на яхте в море не выходила. "Не довелось, - говорит она. - Мы очень рады, что сменили угол зрения и сможем увидеть с воды небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж Aль-Араб".

Город известен своими пятизвездочными отелями, расположенными на острове Пальма Джумейра: мы видим знаменитый W, затем "Кемпински" и, наконец, один из символом Дубая - роскошный "Атлантис".

Малькольм, гость Сары в восторге: "Я никогда не видел берег под таким углом. Всегда думал, что это - прямая линия, но с моря ясно, что он извилистый. Это невероятно! Раньше я не планировал такие прогулки, но сейчас решил, что прокачусь так снова".

По мере приближения к гигантскому парусу башни Бурдж Аль-Араб появляется осознание реальных масштабов этого флагманского небоскреба. Капитан яхты Тревор рассказывает: "Это самое красивое здание в мире. Все туристы приезжают сюда, чтобы его сфотографировать. В основном его фотографируют так, чтобы захватить небоскребы на заднем плане. Погода отличная. Да, зимой здесь много дельфинов".

Помимо дельфинов и черепах, в Персидском заливе водится более 500 видов рыб.

Проплывая под мостами Business Bay, можно насладиться графическими очертаниями этого стремительно развивающегося района. Водный канал, по которому идет яхта - один из флагманских экопроектов Дубая. набережные здесь освещены фонарями на солнечных батареях. Этот водный маршрут в три с лишним километра простирается до знаменитого Dubai Creek в древнем городе. С возведением искусственного острова Пальма Джумейра береговая линия Дубая составляет 72 морские мили.

Солнце садится: время ужина и подведения итогов. Маленькой Оливии Джеймс больше всего понравилась предоставленная капитаном возможность встать к штурвалу в его собственной фуражке. Ее сестра Скарлетт в восторге: "Было очень весело, это был лучший день в моей жизни! Все эти небоскребы, удивительные виды, голубое небо - это было прекрасно!"

Сара, их мама, тоже довольна: "Это такой приятный и расслабляющий способ увидеть побережье. Отличный опыт. Я обязательно еще поеду на такие прогулки - с нашими гостями, с родителями, с дочками. Я прекрасно провела время".

С наступлением темноты путешественников ждет еще один подарок - Dubai Marina в россыпи огней.