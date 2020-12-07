Санкт-Петербург: Travel hub России

Санкт-Петербург – это город, где великое прошлое и 21 век искусно сплелись в единое целое. Это музей под открытым небом и новые пространства, транспортный хаб и окно в Россию. После введения в следующем году электронных виз для граждан 52 стран приехать сюда будет невероятно просто.

Пулково в Санкт-Петербурге – один из ключевых российских аэропортов, где пассажиры с электронными визами смогут въехать в страну.

Я начинаю свой маршрут с Государственного Эрмитажа – это невероятный сплав истории России, архитектуры и искусства. В роскошных убранствах Зимнего дворца и других комплексов музея представлены шедевры Великих мастеров.

История Эрмитажа началась с коллекции Екатерины Великой. Сейчас это более трех миллионов экспонатов, музей в списке крупнейших в мире. Зал Рембрандта – один из наиболее посещаемых. Здесь и "Святое Семейство", и одна из последних работ мастера "Возвращение блудного сына" – равных себе по насыщенности эта коллекция не имеет.

Я отправляюсь гулять по Санкт-Петербургу вместе с Фабио Мастранджело, художественным руководителем театра "Мюзик Холл". Он влюбился в этот город с первого взгляда и переехал сюда жить 18 лет назад. Для Фабио Санкт-Петербург – неиссякаемый источник вдохновения. Казанский собор— один из самых любимых.

Казанский собор - самый гармоничный, где пропорции идеальны, может быть он и самый музыкальный собор Санкт-Петербурга Фабио Мастранджело дирижер

Петропавловская крепость – еще один источник вдохновения Фабио. Под его руководством летом в крепости проходит знаменитый фестиваль под открытым небом "Опера — всем". Фабио говорит, что многие приезжают в Санкт-Петербург ради его необычайно насыщенной культурной программы.

Мы решили побывать в ресторане "Штакеншнейдер". В этом доме бывал Федор Достоевский, и многие другие знаменитости, он приходил на субботние салоны, которые устраивала дочь Андрея Штакеншнейдера, одного из любимых архитекторов Николая Первого.

Я не встречал ни одного человека, который побывал в Санкт-Петербурге и не вернулся. Они все возвращаются Фабио Мастранджело дирижер

В этом ресторане подают знаменитые блюда исторической кухни Санкт-Петербурга. Например, кундюбки с гусятиной, грибами и брусничным соусом, королевское блюдо, которое подавали во дворцах Санкт-Петербурга по праздникам.

Кундюбки с гусятиной и грибами Euronews

Санкт-Петербург, город каналов и рек, называют Северной Венецией. Ресторатор Мирко Занини, который как и Фабио, давно уже здесь живет, показал мне его любимый канал — Крюков, рядом с Никольским морским собором.

Архитектура города с каждым наполняется новыми динамичными общественными пространствами, где пульсирует современная жизнь. В их числе - Севкабель Порт, построенный на территории исторического кабельного завода.

Главный туристский продукт Санкт-Петербурга — его особая атмосфера. Это сочетание всего: истории города, современной жизни, современного искусства, того, что происходит на креативных пространствах и 4 сезона города, во время каждого из которых происходит что-то новое, что-то неожиданное Сергей Корнеев председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Остров Новая Голландия входит в число новейших туристических маршрутов. На протяжении веков эта территория была закрытой. Теперь же это – пространство для отдыха и вдохновения, где как и в каждом уголке Санкт-Петербурга, ощущается неповторимая атмосфера.