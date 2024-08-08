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Реакция X на беспорядки в Великобритании может повлиять на ведущееся против неё расследование

Полицейские сталкиваются с протестующими возле отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме, Англия, воскресенье, 4 августа 2024 года.
Полицейские сталкиваются с протестующими возле отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме, Англия, воскресенье, 4 августа 2024 года. Авторское право Danny Lawson/ASSOCIATED PRESS
Авторское право Danny Lawson/ASSOCIATED PRESS
By Romane Armangau
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Разбирательство против X было начато в декабре 2023 года в связи с подозрениями, что соцсеть нарушает требования по удалению нелегального контента и прилагает недостаточно усилий для борьбы с манипуляциями и дезинформацией на платформе.

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В ходе расследования Европейской комиссии, начатого в отношении социальной сети X в соответствии с Законом о цифровых услугах, могут быть приняты во внимание произошедшие в Великобритании беспорядки и реакция на них медиаплатформы.

Разбирательство, о котором было объявлено в декабре 2023 года, стало первым в своем роде в рамках принятого в ЕС нового закона.

В ходе расследования выясняется, не нарушала ли компания X закон в таких областях, как управление рисками, модерация контента, прозрачность рекламы и доступ к данным для исследователей. Проверка была инициирована в ответ на подозрения в отсутствии модерации незаконного контента и дезинформации, особенно террористического и насильственного контента в контексте войны между Израилем и ХАМАС.

После того как 30 июля в Саутпорте в результате нападения на студию танцев погибли дети, по всей Великобритании вспыхнули протесты, переросшие в некоторых городах в беспорядки и насилие.

Социальная сеть X, как считается, сыграла одну из главных ролей в этой саге: сначала она использовалась как инструмент для нагнетания обстановки и дезинформации о нападении в Саутпорте, а затем ее владелец миллиардер Илон Маск начал критиковать премьер-министра и лишь усиливать риторику, которая привела к последующему насилию.

Сегодня британский регулятор в открытом письме призвал соцсети не допустить использования своих платформ для распространения призывов к насилию на фоне продолжающихся в стране беспорядков.

Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в Великобритании повлиять на расследование Еврокомиссии, представитель исполнительной власти заявил Euronews: "Мы, конечно, не должны быть наивными, возможны побочные эффекты и в ЕС".

Брюссель внимательно следит за ситуацией в Великобритании, а также за реакцией платформы Х на эти события, подчеркнул он.

"События, происходящие в настоящее время в Великобритании, и реакция X на них могут быть потенциально приняты во внимание в ходе текущего разбирательства, которое мы открыли против X, в частности, по поводу дезинформации и незаконного контента", - отметил представитель Еврокомиссии.

Если в результате проверки будет установлено нарушение, а X не примет мер по исправлению ситуации, на платформу могут быть наложены штрафы в размере до 6% от мирового годового оборота.

Ранее Илон Маск отверг сделанные Европейской комиссией выводы о нарушении Х Закона о цифровых услугах.

Видеомонтаж • Amandine Hess

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