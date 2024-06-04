Маск официально разрешил порно в X

By Euronews

Соцсеть X разрешила пользователям размещать контент для взрослых по обоюдному согласию, официально подтвердив ранее принятую политику Twitter

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Социальная медиаплатформа X, принадлежащая Илону Маску, разрешит публиковать контент для взрослых, если он четко обозначен.

"Вы можете делиться созданной и распространяемой по обоюдному согласию контентом со взрослой обнаженной натурой или сексуальным поведением при условии, что он должным образом маркирован и не выставляется на видном месте, - говорится в обновлении на сайте. - Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они созданы и распространяются по взаимному согласию. Сексуальное выражение, будь то визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения".

Хотя до прихода Маска в Twitter контент для взрослых был разрешен, официальной политики не существовало.

X заявил, что ограничивает взрослый контент для детей и взрослых пользователей, которые предпочитают его не видеть.

"Мы также запрещаем контент, пропагандирующий эксплуатацию, несогласие, объективизацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение", - говорится в заявлении. В нем добавляется, что не разрешается размещать контент для взрослых в "хорошо заметных" местах, таких как фотографии пользователей в профиле или баннеры.

Политика X контрастирует с другими социальными медиаплатформами, такими как Instagram и Facebook от Meta, а также TikTok и YouTube от Google.

"То, что платформа разрешила "взрослый контент", хорошо согласуется с маркетинговой стратегией компании под управлением Маска, - сказала Брук Эрин Даффи, доцент кафедры коммуникаций Корнельского университета. - X - неапологетичный провокатор и стремится отличиться от "безопасных" конкурентов".

Компания, похоже, стремится привлечь творческих людей, в том числе художников, которые оказались в стороне от других социальных сетей, где действуют правила, ограничивающие обнаженную натуру или сексуальные проявления, добавила она.

Политика распространяется как на реальные, так и на созданные искусственным интеллектом материалы.

X просит пользователей, регулярно публикующих материалы для взрослых, изменить настройки медиа, чтобы поместить все свои изображения и видеоролики под предупреждение о содержании. Это потребует от пользователей подтверждения того, что они хотят увидеть размещенное изображение, прежде чем они смогут его просмотреть.