"Бег за уходящим поездом": Как ЕС борется с дипфейками

By Inês Pereira

В Интернете распространяются фейковые порно-изображения и ролики, сделанные при помощи ИИ-технологий и с использованием фото реальных людей. Мишенью злоумышленников, как правило, становятся женщины. ЕС пытается бороться с этим видом сексуализированного насилия на законодательном уровне.

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Евросоюз делает шаг к тому, чтобы криминализировать дипфейки. Вопрос о цифровых манипуляциях с изображениями для создания порноконтента включён в повестку последнего - апрельского - обсуждения закона ЕС о сексуализированном насилии в отношении женщин.

Аманда Маньяме, советница по вопросам цифровых прав, Equality Now:

"Изображения берут где угодно. Это может быть ваш аккаунт в Instagram, в Facebook, фото профиля в WhatsApp".

Генри Айкер, специалист по искусственному интеллекту:

“Важно отметить, что эти инструменты для "раздевания" применяются не на изображениях мужчин. Они явно нацелены на женщин. Это яркий пример вредоносной технологии. Ничего нейтрального в ней нет”.

Существующее законодательство в этой сфере эксперты сравнивают с лоскутным одеялом. Чтобы хоть как-то защитить себя, жертвам дипфейк-порно рекомендуют сделать скриншот или видеозапись компромитирующего контента в качестве доказательства при обращении в правоохранительные органы и администраторам соцсетей.

Райна Стамболийска, эксперт по кибербезопасности:

“К сожалению, кибербезопасность здесь мало чем может помочь, поскольку всё упирается в демонтаж сети распространения и удаление этого контента отовсюду”.

Если директива будет одобрена, то все 27 государств-членов получат одинаковый набор законов, криминализирующих самые разнообразные формы кибернасилия.

Тем не менее, этого может быть недостаточно для того, чтобы должным образом реагировать на набирающую обороты тенденцию.

Аманда Маньяме, советница по вопросам цифровых прав, Equality Now:

"Проблема вот в чём. Жертва, к примеру, может находиться в Брюсселе, преступник - в Калифорнии, в США, а сервер, на котором хранится контент, - скажем, в Ирландии. Таким образом, это уже глобальная проблема, потому что речь идёт о разных странах”.

Эвин Инчир, депутат Европарламента, соавтор директивы:

"Параллельно с принятием директивы необходимо расширять сотрудничество с другими странами, с другими регионами, потому что это единственный способ борьбы с этой преступностью, которая не имеет границ".

"К сожалению, технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро, а это значит, что наше законодательство должно поспевать за ними. Поэтому нам придётся очень скоро пересмотреть директиву. На текущий момент, это уже важный шаг. Но мы должны идти в ногу с развитием ИИ".