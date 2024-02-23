Частный космический аппарат "Одиссей" достиг Луны

By AP

Компания Intuitive machines и НАСА объявили об успешной мягкой посадке на Луну модуля "Одиссей". Прилунение "Одиссея" стало первой мягкой посадкой частного аппарата на поверхность Луны.

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Американская частная компания Intuitive machines и НАСА объявили об успешной мягкой посадке на Луну модуля "Одиссей". Сообщается, что несмотря на проблемы со связью, специалистам удалось установить контакт с аппаратом. Он находится в вертикальном положении и способен отправлять данные на Землю.

"Что мы можем подтвердить без сомнения, так это то, что наше оборудование находится на поверхности Луны", - сообщил директор миссии Тим Крэйн.

Генеральный директор Intuitive Machines Стив Алтемус добавил: "Я знаю, что это было очень непросто, но мы на поверхности, и мы передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну".

Прилунение модуля "Одиссей" стало первой мягкой посадкой частного аппарата на поверхность Луны, а также первой за 50 лет посадкой на Луну, осуществленной американцами.

Посадка всей жизни".

Intuitive Machines также стала первым частным предприятием, осуществившим посадку на Луну, чего добились только пять стран. Другая американская компания, Astrobotic Technology, попробовала сделать это в прошлом месяце, но так и не смогла добраться до Луны.

Компания Astrobotic одной из первых передала поздравления Intuitive machines. "Невероятное достижение. Мы не можем дождаться, чтобы присоединиться к вам на лунной поверхности в ближайшем будущем", - заявила компания в сети X, бывем Twitter.

Компания Intuitive Machines "совершила посадку всей своей жизни", - написал в Twitter глава НАСА Билл Нельсон.

Последние несколько часов перед прилунением были сопряжены с дополнительным стрессом, когда отказала лазерная навигационная система посадочного аппарата. Команде управления полетом пришлось задействовать экспериментальную лазерную систему НАСА, и чтобы успеть переключиться в последний момент, аппарат совершил дополнительный круг вокруг Луны.

Intuitive Machines employees cheer during a watch party moments after they became the first commercial company to softly land on the moon on Feb. 22, 2024, in Houston Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via AP

После этого "Одиссей" сошел с лунной орбиты и направился к поверхности, выбрав относительно ровное место среди скал и кратеров в районе южного полюса.

В назначенное время контролеры в командном центре компании с тревогой ждали сигнала от космического аппарата, находящегося на расстоянии около 250 000 миль (400 000 километров). Спустя почти 15 минут компания объявила, что получила слабый сигнал с посадочного аппарата.

На борту модуля – 12 единиц полезной нагрузки; шесть из них являются приборами НАСА. Космическое агентство выделило компании Intuitive Machines $118 млн (€109 млн) на строительство и запуск посадочного аппарата, что является частью усилий по коммерциализации лунных поставок в преддверии запланированного возвращения астронавтов на Луну.

Лунная гонка

Проект Intuitive Machines - последний в череде попыток посадки аппаратов на Луну, предпринимаемых странами и частными компаниями, стремящимися исследовать естественный спутник Земли. Япония совершила посадку на Луну в прошлом месяце, присоединившись к предыдущим триумфам России, США, Китая и Индии.

В течение трех с половиной лет – с 1969 по 1972 годы – на Луне побывали 12 астронавтов НАСА в составе шести миссий "Аполлон".