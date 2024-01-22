В отделениях скорой помощи приоритет - белым мужчинам (исследование)

Согласно новому исследованию, в отделениях скорой помощи приоритет чаще отдается белым мужчинам

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Чернокожие пациенты реже получают неотложную помощь по сравнению с белыми, а женщинам в отделениях скорой помощи уделяют меньше внимания, чем мужчинам. Таковы данные нового французского исследования, выявившего гендерные и этнические предубеждения среди врачей и медсестер скорой помощи, реагирующих на жалобы пациентов.

В исследовании приняли участие более 1500 респондентов из Франции, Бельгии, Швейцарии и Монако, которых попросили провести сортировку пациентов на симуляторе.

Участников, не знавших о цели исследования, попросили оценить стандартный клинический случай, связанный с болью в груди. Им было представлено одно из восьми изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, которые представляли людей разного пола и этнической внешности.

"Затем респондентам задавали два вопроса, - рассказал Euronews Next доктор Фабьен Куази, соавтор исследования из Университета Монпелье. - Первый - классифицировать пациента по шкале от 1 - "крайне срочно", до 5 - "совсем не срочно". И второй: "Как вы думаете, насколько сильную боль испытывает этот человек?"

Исследователи обнаружили, что существуют различия в уровне приоритетности пациентов в зависимости от их пола и этнической принадлежности. Авторы опубликовали свои выводы в European Journal of Emergency Medicine.

"Исследование показало, что в зависимости от пола или предполагаемого происхождения пациентов, доля пациентов, классифицируемых с "угрозой жизни", ниже в зависимости от того, мужчина это или женщина, или у черной этнической принадлежности по сравнению с белой этнической принадлежностью", - сказал Куази.

Белые пациенты мужского пола считаются "более приоритетными"

По данным исследования, пациенты мужского пола имеют более высокий приоритет по сравнению с пациентами женского пола - разница составляет 13 процентов. Чернокожие пациенты реже получали неотложную помощь по сравнению с белыми - разница составила 11 процентов.

Между пациентами из Юго-Восточной Азии и Северной Африки не наблюдалось существенных различий по сравнению с белыми пациентами.

"Мы были удивлены этими результатами, потому что в медицине мы лечим всех одинаково", - сказала Euronews Next доктор Аньес Рикар-Ибон, представитель Французского общества скорой помощи.

Эксперты отмечают, что в европейских странах меньше научных исследований, посвященных дискриминационным предубеждениям, чем в США и Великобритании.

Во Франции существуют ограничения на использование статистики, связанной с этнической принадлежностью, поэтому исследователи использовали в своем проекте изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Тем не менее, во Франции эта тема привлекает внимание средств массовой информации, которые сообщают о нескольких случаях смерти пациентов из-за того, что их симптомы или боль не были восприняты всерьез.