Где в Европе самый быстрый интернет?

Новое исследование показывает, в каких странах Европы самая высокая и самая низкая скорость загрузки интернета

РЕКЛАМА

В среднем мы проводим в интернете более 6 часов в день. Это может быть как очень продуктивное использование вашего времени, так и неприятный опыт, в зависимости от того, насколько слабое у вас интернет-соединение.

И, похоже, многое зависит от того, в какой стране вы живете.

Используя данные проверки скорости загрузки страниц Google, служба сравнения BusinessComparison изучила среднюю скорость загрузки веб-страниц на настольных и мобильных устройствах для каждой европейской страны. Заметно лидируют в рейтинге скандинавские страны.

На первом месте - Швеция с самой высокой скоростью загрузки десктопных страниц - 3,74 секунды, на втором - Финляндия (3,84), первая страна в мире, сделавшая доступ в интернет законным правом в 2010 году.

На третьем месте оказались Дания и Латвия со средней скоростью 4 секунды.

На пятом месте - Литва (4,14), за ней следует Швейцария (4,23).

Что касается скорости загрузки на мобильных устройствах, то здесь Швеция вновь показала наилучший результат со средней скоростью 7,48 секунды.

В нижней части рейтинга время загрузки почти удваивается в Турции (10,22), получившей наихудший результат. Это связано с зависимостью от 30-летних медных кабелей, говорится в отчете.

В пятерку отстающих также входят Болгария (9,38), Румыния (8,59), Кипр (7,18) и Польша (6,09).

Эти же страны - в том же порядке - показали худшие результаты по скорости загрузки интернета на мобильных устройствах, причем Турция снова оказалась самой медленной - 13,19 секунды.

Почему скорость загрузки хуже на мобильных устройствах?

Одним из ключевых факторов является скорость сети, используемой мобильными устройствами, которая может быть медленнее, чем у фиксированных широкополосных соединений, поскольку мобильные сети имеют ограничения, влияющие на скорость передачи данных.

Кроме того, аппаратное обеспечение мобильных устройств, как правило, менее мощное, чем у настольных компьютеров.

Меньший размер экрана и низкое разрешение мобильных устройств означают, что веб-сайтам может потребоваться загрузка различных элементов или макетов, что приводит к увеличению времени загрузки.

Браузеры на мобильных устройствах могут быть не так оптимизированы, как на настольных компьютерах, что влияет на скорость отображения и обработки веб-страниц.

Разница в скорости загрузки это не только удобство для пользователя, она может оказать серьезное влияние на присутствие компании в интернете.

Чем дольше загружается страница, тем больше вероятность того, что люди покинут сайт - это так называемый "показатель отказов". Что, в свою очередь, означает уменьшение числа потенциальных потребителей для компании.

Как ускорить загрузку?

Есть несколько советов, которые можно использовать для ускорения загрузки страницы - и для этого не нужно переезжать в другую страну.

РЕКЛАМА

Повысить производительность помогут использование последней версии браузера и периодическая очистка кэша и файлов cookie.

Закройте фоновые приложения и отключите ненужные расширения браузера, так как они могут повлиять на общую скорость работы.

Установка блокировщиков рекламы также может улучшить время загрузки за счет минимизации влияния рекламы.

Кроме того, убедитесь, что ваш роутер расположен по центру и вдали от препятствий, чтобы обеспечить оптимальный уровень сигнала.

Ограничьте количество устройств, подключенных к сети, и отключайте те, которые не используются, чтобы освободить полосу пропускания.

РЕКЛАМА

Если есть возможность, используйте Ethernet-соединение для более стабильной и быстрой работы в интернете.

Если вы занимаетесь созданием веб-сайта, начните с оптимизации изображений - выбора оптимального формата или их сжатия - для повышения эффективности. Позвольте браузерам хранить некоторые вещи локально, чтобы ускорить загрузку.

Вы также можете сократить количество различных элементов, которые должны загружаться на веб-странице; например, убедитесь, что важные элементы отображаются первыми, а менее важные загружаются позже.

Будьте осторожны с внешними скриптами, такими как реклама или кнопки социальных сетей, и сделайте так, чтобы ваш сайт хорошо работал на разных устройствах - такой подход называется отзывчивым дизайном.