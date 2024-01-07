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Применение гидроксихлорохина во время пандемии COVID могло привести к 17 000 смертей, говорится в новом исследовании

Пандемия COVID: гидроксихлорохин мог стать причиной 17 000 смертей
Пандемия COVID: гидроксихлорохин мог стать причиной 17 000 смертей Авторское право Canva
By Oceane Duboust
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Препарат гидроксихлорохин выдавался во время пандемии не по назначению и особенно активно пропагандировался известным французским исследователем.

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Противомалярийный препарат гидроксихлорохин мог стать причиной почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны пандемии COVID-19.

Это активное вещество было представлена во время пандемии как чудодейственное средство частью (хоть и очевидным меньшинством) специалистов в области здравоохранения, среди которых был знаменитый французский микробиолог Дидье Рауль.

Вера ученого в то, что препарат является панацеей от COVID-19, вскоре была поддержана некоторыми политиками. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, посетил его центр, а президент США Дональд Трамп рекомендовал препарат в 2020 году, заявив, что уже принимал его.

Использование препарата вызвало споры, поскольку многие специалисты в области здравоохранения отметили отсутствие исследований и научных доказательств его эффективности против COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование гидроксихлорохина (HCQ) в марте 2020 года, но в июне отозвало его.

В частности, было установлено, что препарат вызывает серьезные побочные эффекты, такие как нарушения сердечного ритма.

Около 17 000 смертей, вызванных гидроксихлорохином

Новое исследование, опубликованное в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, теперь оценивает последствия использования препарата не по назначению.

Исследователи под руководством Жана-Кристофа Лега, профессора терапии в больничной системе Лиона (Франция), изучили результаты исследований, проведенных во Франции, США, Бельгии, Италии, Испании и Турции с марта 2020 года по июль 2020 года.

"Использование HCQ было связано с 11-процентным увеличением смертности в мета-анализе рандомизированных исследований", - отмечается в исследовании со ссылкой на мета-анализ, опубликованный в 2021 году в журнале Nature, который исследователи использовали для подсчета количества смертей, спровоцированных препаратом.

По оценкам, в европейских странах число избыточных смертей составило: примерно 240 в Бельгии, 199 во Франции, 1 822 в Италии и 1 895 в Испании.

"Мы должны иметь в виду, что это грубая оценка, поскольку она касается лишь нескольких стран за короткий период, и что общее число смертей, вероятно, гораздо выше", - сказал Лега французской телекомпании France 3.

К полученным результатам следует относиться с осторожностью, поскольку это статистический анализ. Одним из ограничений исследования было то, что во Франции, Турции и Бельгии, в частности, данные о воздействии препарата были неполными.

Тем не менее, исследователи говорят: "Этот результат свидетельствует в пользу жесткого регулирования доступа к рецептам во время будущих пандемий".

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