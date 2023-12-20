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Ожирение в ЕС: половина европейцев имеет избыточный вес

Ожирение
Ожирение Авторское право Canva
By Servet Yanatma
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Каждый шестой европеец страдает ожирением, а более половины взрослых имеют избыточный вес. Показатели варьируются от страны к стране, но где проблема стоит наиболее остро?

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Ожирение становится все более серьезной проблемой в Европе: оно диагностировано у каждого шестого жителя ЕС, более половины взрослых на континенте имеют избыточный вес.

Ожирение представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, поскольку оно повышает риск развития хронических заболеваний: гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака.

В среднем по ЕС избыточный вес и ожирение сокращают продолжительность жизни почти на три года, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Здоровье с первого взгляда: Европа 2020: Состояние здоровья в ЕС".

По последним оценкам, избыточный вес и ожирение являются причиной более 1,2 миллиона смертей в год в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в который входят 53 страны.

В докладе ВОЗ об ожирении в Европе 2022 года говорится, что ожирение занимает четвертое место среди причин смерти после высокого кровяного давления, диетических рисков и табака, составляя более 13% от общего числа смертей.

Индекс массы тела (Body mass index, BMI) считается основным показателем ожирения для взрослых (в возрасте 18 лет и старше), когда доступны только данные о весе и росте.

Он представляет собой показатель веса человека по отношению к его росту.

В таблице выше приведена классификация результатов по индексу массы тела, принятая ВОЗ:

● < 18,50: недостаточный вес;

● 18,50 - < 25,00: нормальный диапазон;

● >=25,00: избыточный вес;

● >= 30,00: ожирение.

Показатели избыточного веса и ожирения значительно отличаются в зависимости от пола, возраста и уровня образования.

Как же различаются показатели ожирения и избыточного веса в Европе? В каких странах проживает больше всего людей с ожирением? И каковы причины ожирения?

Более половины взрослых в ЕС имеют избыточный вес

По данным официального статистического ведомства ЕС Eurostat, в 2019 году 44,8% взрослых жителей ЕС имели нормальный вес, более половины (52,7%) – избыточный вес, а 2,5% – недостаточный вес, определяемый по индексу массы тела.

Избыточный вес подразделяется на две основные группы: с предожирением и ожирением. Ниже мы рассмотрим их более подробно.

Доля людей с избыточным весом значительно различается по странам ЕС.

Самая высокая доля взрослых с избыточным весом в Хорватии и на Мальте

Самая высокая доля людей с избыточным весом в ЕС отмечена в Хорватии и на Мальте (оба показателя – 64,8%). Почти двое из каждых трех жителей этих стран имели избыточный вес.

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Если включить Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) и две страны-кандидата в члены ЕС, то за ними следуют Исландия, Чехия и Венгрия, где доля людей с избыточным весом составляет 60 и более процентов.

Самые низкие показатели избыточного веса в Италии и Франции

Самая низкая доля людей с избыточным весом была зафиксирована в Италии (45,7%), Франции (47,2%) и Люксембурге (48,4%). Это единственные страны, где доля людей с избыточным весом была ниже 50%.

Каждый шестой взрослый в ЕС страдает ожирением

Если рассматривать подробную информацию о взрослых с избыточным весом, то в ЕС ожирением страдают 16,5% взрослых – примерно каждый шестой, а 36,2% имеют предожирение.

В 2019 году доля страдающих ожирением варьировалась от 10,9% в Румынии до 28,7% на Мальте.

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По крайней мере, каждый пятый взрослый страдал ожирением в 12 из 33 стран Европы.

Ожирение в странах "большой четверки" ЕС и Великобритании

В Великобритании уровень ожирения составлял 21% (данные 2017 года). В странах так называемой "большой четверки" ЕС самый высокий уровень ожирения отмечается в Германии (19%), за которой следуют Испания (16%), Франция (15%) и Италия (11,7%).

Распространенность ожирения растет

За последние два десятилетия распространенность ожирения в странах ЕС увеличилась, согласно отчету ОЭСР "Здоровье с первого взгляда: Европа 2020".

Среди 18 стран ЕС, по которым имеются данные примерно с 2000 года, средний уровень ожирения увеличился с 11% в 2000 году до 15% в 2008 году и 17% в 2018 году.

В период с 2008 по 2017/18 год уровень ожирения вырос почти во всех странах, кроме Кипра и Венгрии.

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За этот период в четырех скандинавских странах наблюдался наибольший рост уровня ожирения. Наибольшее изменение произошло в Исландии (6,5 процентных пункта), за ней следуют Финляндия (4,3 п.п.), Норвегия (4,2 п.п.) и Швеция (3,8 п.п.).

Почему показатели избыточного веса и ожирения существенно различаются?

Не существует простого ответа, объясняющего разброс показателей. В статье "Распространенность избыточного веса и ожирения среди взрослого населения в 20 европейских странах, 2014 год", опубликованной в European Journal of Public Health, отмечается, что общая распространенность ожирения выше в странах Восточной Европы, чем в странах Центральной и Северной Европы.

Распространенность избыточного веса и ожирения была связана с социально-экономическими характеристиками. Низкий социально-экономический статус был охарактеризован как связанный с ожирением.

"Социально-экономический статус может косвенно влиять на вес через пищевые привычки, доступ к физическим упражнениям, грамотность в вопросах здоровья и физическую активность", – говорится в статье.

Уровень избыточного веса был выше у мужчин, чем у женщин во всех странах

Пол является важной переменной, объясняющей показатели избыточного веса. Во всех 33 европейских странах вес был больше у мужчин, чем у женщин.

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В ЕС 60,2% мужчин имели избыточный вес, в то время как среди женщин этот показатель составлял 45,7%.

Гендерный разрыв существенно различался. Наибольшая разница была зафиксирована в Люксембурге (20,1 п.п.), за ним следуют Чехия (19,2 п.п.) и Кипр (18,6 п.п.).

Однако в некоторых странах, таких как Турция (2 п. п.) и Латвия (3,2 п. п.), гендерный разрыв был незначительным.

Доля женщин с ожирением была выше, чем мужчин, в нескольких странах

Если рассматривать ожирение по гендерному признаку, то здесь наблюдается иная картина, чем с избыточным весом.

В 2019 году не было выявлено систематических различий между полами в отношении доли мужчин и женщин, страдающих ожирением.

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В ЕС уровень ожирения среди мужчин составил 16,8%, в то время как среди женщин он был несколько ниже – 16,3%.

Самая высокая доля страдающих ожирением мужчин (30,6%) и женщин (26,7%) была зафиксирована на Мальте.

В 11 из 30 стран доля взрослых с ожирением была выше среди женщин, чем среди мужчин.

В число этих стран вошли Турция, Латвия, Эстония, Литва, Нидерланды, Финляндия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия и Швеция.

В Турции и Латвии, где количество страдающих ожирением женщин было значительно больше, чем мужчин. Таким образом, гендерная разница в этих странах была значительно выше, соответственно 7,8 п.п. и 6,1 п.п.

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Доля людей с избыточным весом увеличивается с возрастом

За исключением людей в возрасте 75 лет и старше, чем старше возрастная группа, тем выше доля людей с избыточным весом в ЕС.

В возрастной группе от 18 до 24 лет зафиксирована самая низкая доля людей с избыточным весом (25%), в то время как в группе от 65 до 74 лет – самая высокая (65,7%).

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении ожирения (6% против 22%).

В некоторых странах, таких как Дания, Ирландия и Швеция, процент избыточного веса был самым высоким в возрастной группе от 54 до 64 лет, что свидетельствует о незначительных исключениях.

Уровень образования имеет значение для избыточного веса и ожирения

Четкая закономерность прослеживается и в отношении уровня образования. Доля людей с избыточным весом и ожирением снижается по мере повышения уровня образования в странах ЕС.

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В 2019 году доля взрослых с избыточным весом среди людей с низким уровнем образования составляла 59%, среди людей со средним уровнем образования – 54%, а среди взрослых с высоким уровнем образования – 44%.

Кроме того, ожирением в ЕС страдали 20% взрослых с низким, 17% – со средним и 11% взрослых с высоким уровнем образования.

Показатель избыточного веса был выше среди тех, кто имел низкий уровень образования, чем высокий уровень образования во всех странах, представленных в таблице.

Разрыв в уровне образования между низкими и высокими уровнями существенно различается среди населения с избыточным весом. Он варьировался от 4,6 п. п. в Норвегии до 36,5 п. п. в Турции. В целом по ЕС этот показатель составил 20,8 п.п.

ВОЗ предупреждает, что этот разрыв также приводит к дальнейшему неравенству в показателях здоровья и занятости.

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Уровень образования основан на Международной стандартной классификации образования (МСКО) и включает в себя:

● Низкий: дошкольное, начальное и первый этап среднего образования (уровни МСКО 0-2);

● Средний: второй этап среднего и послесреднего нетретичного образования (уровни МСКО 3 и 4);

● высокий: третичное образование (уровни МСКО 5-8).

Причины ожирения и предложения, как остановить эпидемию

Согласно докладу ОЭСР, растущая распространенность ожирения обусловлена рядом поведенческих и экологических факторов. К ним относятся урбанизация, увеличение сидячего образа жизни, а также широкое распространение и продажа продуктов с высоким содержанием калорий.

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"Социально неблагополучные группы особенно подвержены риску ожирения либо из-за менее здоровых привычек в питании, либо из-за недостатка физической активности", – говорится в докладе.

"Ожирение – сложное многофакторное заболевание, – пишет в докладе Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе. – Это означает, что никакое отдельное вмешательство не сможет остановить рост эпидемии ожирения".

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