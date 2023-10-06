Полиция спасла мужчину, "похищенного" своим же электромобилем

By South West News Service via Reuters

Автомобилист из Глазго не смог заставить свой электрокар затормозить. Будучи запертым в движущемся автомобиле, он обратился за помощью в полицию. Та приняла радикальные меры.

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Житель Шотландии утверждает, что его "похитил" собственный электромобиль. 53-летний Брайан Моррисон рассказал, что его новенький EV класса "люкс" перестал реагировать на команды и начал ехать "сам по себе". Запертому внутри автовладельцу пришлось набирать 999.

В воскресенье возвращался с работы домой за рулём, когда, по его словам, в электрокаре перестали работать тормоза. MG ZS EV при этом мчался по дорогам города со скоростью около 50 километров в час.

Моррисон вызвал полицию, которая была вынуждена принять радикальные меры, выставив своё фургон преградой на дороге. Протаранив её, электрокар остановился.

Однако даже после этого, по словам водителя, машина попыталась продолжить движение: как только полицейские попытались отъехать. Позднее механики, ремонтировавшие автомобиль на дороге, сказали, что "никогда не видели" ничего подобного.

"Я оказался заперт внутри электромобиля"

Моррисон сказал, что ему "крупно повезло", ведь инцидент произошёл поздно вечером, чуть позже 22 часов.

"Я понял, что что-то не так, когда подъезжал к кольцевой развязке, и решил затормозить, но не смог", - сказал он.

"Затем я услышал громкий скрежет, похожий на звук тормозных колодок, но поскольку это был новый автомобиль, я думал, что с ними не может подобных быть проблем".

"Мне удалось объехать кольцевую развязку со скоростью около 30 миль в час, впереди была длинная дорога, и я решил, что машина остановится, если не нажимать на газ, но этого не произошло".

"Я ограничен в передвижении, поэтому не мог даже выпрыгнуть - я был заперт внутри движущегося автомобиля", - добавил он.

"Может показаться, что это не очень быстро, но когда ты не контролируешь скорость и застрял внутри, это просто ужасно".

Вначале Моррисон в панике позвонил своей напарнице и попросил её предупредить едущие впереди машины о том, что он не может остановить свой автомобиль.

"Машина ехала сама по себе"

Поняв, что дальше на пути светофоры и несколько перекрёстков с круговым движением, и опасаясь наезда на пешеходов, мужчина в конце концов позвонил в службу спасения.

"Машина просто ехала сама по себе, и я ничего не мог сделать", - сказал Моррисон.

"Когда я набрал 999 [служба спасения Великобритании], они прислали на помощь полицию и соединили с несколькими инженерами, которые пытались решить проблему. Операторы столкнулись с таким впервые и понятия не имели, что делать".

В операции участвовали три полицейские машины, вспоминает собеседник. Они сопровождали электрокар, ехав впереди и позади него.

Я был на 100% сосредоточен на управлении, поэтому, когда рядом со мной проезжал полицейский фургон и оттуда спросили, не Брайан ли я и всё ли со мной в порядке, я закричал "нет, не в порядке, я не могу остановиться".

Вначале полицейские попросили Моррисона забросить ключ зажигания в окно фургона. Они надеялись так отключить двигатель, но это не помогло.

После они попросили водителя принудительно заглушить двигатель, трижды нажав на кнопку питания, что тоже не увенчалось успехом. Как и удержание кнопки питания более двух секунд.

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Тогда полицейские решили преградить путь электромобилю Брайана, чтобы тот врезался в заднюю часть их фургона.

"Протаранил полицейский фургон"

"После того как я попытался заглушить двигатель, вся приборная панель загорелась ошибками, а через секунду всё исчезло, и на ней появился большой красный символ автомобиля с надписью "безопасное движение, немедленно прекратите движение" или что-то в этом роде", - рассказал Моррисон.

"В конце концов я подъехал к кольцевой развязке, где скорость автомобиля снизилась примерно до 15 миль/ч [24 км/ч], а на выезде меня ждал полицейский фургон. Я въехал в его заднюю часть. Офицер полиции запрыгнул в мою машину и сделал что-то, что, казалось, заставило машину остановиться".

"Но как только я вышел, и они попытались сдвинуть фургон с места, электрокар снова начал движение. полицейским пришлось просидеть там с фургоном целую вечность, пока не приехала служба инженеров__RAC".

"Я до сих пор не знаю, что произошло, но когда через три часа ко мне приехал сотрудник RAC, он подключил машину к сети, чтобы провести диагностику, и обнаружил несколько страниц неисправностей", - добавил автовладелец.

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Страховая компания Моррисона заявила, что в настоящее время проводит расследование инцидента. Из-за него Брайан теперь сомневается, стоит ли ему снова садиться за руль электромобиля.

Как сообщили местные правоохранительные службы, ни один человек не пострадал, других ДТП удалось избежать.

Мы ждём от компании MG Cars Europe комментариев.