Полеты во сне и на такси: Париж обзаведется городским аэротранспортом

By Cyril Fourneris

К Олимпиаде-2024 Париж обещает наладить службу аэротакси. Организаторы проекта говорят о революции в сфере мобильности.

Пользуйтесь небом а не дорогой! Скоро это станет возможным в Париже. Во время Олимпийских игр 2024 года там планируется запустить службу электрических аэротакси.

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Пять минут ожидания

Но как будет выглядеть эта услуга на самом деле? Мы посетили первый в Европе испытательный терминал в Понтуазе. Дамиан Кисели, руководитель отдела инфраструктур по Европе и Ближнему Востоку компании Skyports, рассказывает о процедуре. "Вы пройдете на регистрацию, - поясняет он. - Нам необходимо знать, что вы - тот самый человек и что это ваше время. У нас есть небольшой зал ожидания, а примерно за 5 минут до вылета вас попросят подняться на борт аэротакси. Вы пройдете через биометрический портал и все".

Вылет осуществляется в один из пяти вертипортов вокруг Парижа, одна площадка размещена на плавучей барже на Сене.

Жителям французской столицы еще предстоит дать добро появлению в небе электрических такси. Группа Aéroport de Paris, принимающая активное участие в проекте, утверждает, что новинки в 4 раза тише вертолетов.

Революция в небе

Эдвард Аркрайт, исполнительный директор ADP, говорит о настоящей революции в сфере мобильности. "Новые формы воздушной мобильности - это низкоуглеродная авиация, - уточняет он. - Она делает возможным разные виды обслуживания. Мы в первую очередьдумаем о перевозке людей, посылок, об аварийных и медицинских службах. Но есть и другие сферы приложения, о которых мы пока не думали".

Поставлять аэротакси будет немецкая группа Volocopter с ее легким двухместным самолетом. Сейчас компания занята получением заветного "да" от Европейского агентства по авиационной безопасности. Жан-Кристоф Драи, коммерческий директор Volocopter во Франции, уточняет: "Наша первоочередная задача, на которую мы направляем все наши ресурсы - это сертификация машины. Мы стремимся к чему-то разумному, выполнимому, к тому, что действительно будет работать, а не к обещаниям, которые мы никогда не сможем реализовать".

Станет ли Париж первой столицей мира, в которой заработает служба летающих такси? Люди за этим проектом, считают, что да. До открытия Олимпиады - меньше год, за это время им надо убедить в этом регулирующие органы и власти.