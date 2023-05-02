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мир

Английские медсестры снова бастуют и требуют повысить зарплату

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Английские медсёстры требуют значительно повысить зарплату и улучшить условия труда
Английские медсёстры требуют значительно повысить зарплату и улучшить условия труда   -  Авторское право  Jordan Pettitt/AP
 Антон Хмельнов

Английские медсестры снова, уже 3-й раз в этом году, бастуют с требованиями повысить зарплату и улучшить условия труда. На этот раз в забастовке принимают участие даже работники отделений интенсивной терапии.

Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда: в понедельник английские медсестры провели уже третью в этом году забастовку. Причём впервые среди бастующих участниц главного профсоюза медсестёр представлены все отделения, включая интенсивную терапию.

Эта 28-часовая акция прошла в преддверии решающей встречи профсоюзами в области здравоохранения, членами британского кабинета и руководителями Национальной службы здравоохранения.

На повестке дня - предложение правительства о повышении работникам социальной сферы заработной платы на 5%. Члены профсоюза медсестёр отклонили предложение, но другие профсоюзы приняли его, оставив профсоюз медсестер в одиночестве.

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