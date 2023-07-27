ЕЦБ сообщил о девятом подряд повышении ключевых процентных ставок

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ЕЦБ сообщил о повышении ключевых процентных ставок на четверть процентного пункта.

Европейский центральный банк сообщил о решении поднять три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Это уже девятое повышение с начала года. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%.

В заявлении регулятора говорится, что инфляция продолжает снижаться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой и сегодняшнее повышение ставки отражает оценку Советом управляющих перспектив инфляции.

"События, произошедшие после последнего заседания, подтверждают ожидания того, что в оставшуюся часть года инфляция еще больше снизится, но в течение длительного времени будет оставаться выше целевого уровня. Хотя некоторые показатели демонстрируют признаки ослабления, базовая инфляция в целом остается высокой. Прошлые повышения ставок продолжают оказывать сильное воздействие: условия финансирования вновь ужесточились и все больше снижают спрос, что является важным фактором возвращения инфляции к целевому уровню", — отмечается в заявлении.

Риски повышения инфляции включают потенциальное возобновление повышательного давления на стоимость энергоносителей и продуктов питания, что также связано с односторонним выходом России из Черноморской зерновой инициативы. Неблагоприятные погодные условия в свете разворачивающегося климатического кризиса могут привести к росту цен на продукты питания больше, чем прогнозировалось председатель ЕЦБ Кристин Лагард

Ставки достигли максимальных значений с начала 2000-х годов.

ЕЦБ не исключает дальнейшего повышения ставок несмотря на то, что ужесточение монетарной политики повышает риск рецессии в еврозоне. Инфляция снизилась до отметки примерно в 5%. Целевой уровень обозначен ЕЦБ в 2%.