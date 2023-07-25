От малярийных комаров больше не скрыться в горах

Euronews и AP

Учёные выяснили, что по мере нагревания планеты опасные насекомые захватывают новые территории и мигрируют в зоны, расположенные всё выше на уровнем моря.

От тропических высокогорий Южной Америки до горных густонаселенных районов восточной Африки – в мире увеличивается температурный диапазон, который способны выдерживать комары-переносчики малярии.

Считается, что с повышением высоты над уровнем моря местность становится всё менее пригодной для комаров, ведь постепенно снижаются давление воздуха и его температура. Теперь учёные опасаются, что люди, живущие в районах, некогда негостеприимных для насекомых, в том числе на склонах горы Килиманджаро и в горах восточной Эфиопии, могут вновь столкнуться с эпидемией.

По словам Маниши Кулкарни, профессора и исследователя, изучающего малярию в Африке к югу от Сахары в Университете Оттавы, "поскольку в результате изменения климата и всех других изменений, которые претерпевает окружающая среда, на больших высотах становится теплее, а это значит, что комары могут выживать в горах".

Кулкарни возглавила исследование, опубликованное в 2016 году, которое показало, что в районе Килиманджаро среда обитания малярийных комаров расширилась на сотни квадратных километров всего за 10 лет. На более низких высотах, напротив, становится слишком жарко для этих насекомых.

Подобные явления были обнаружены и в других регионах. Например, в 2015 году исследователи заметили, что гавайские птицы постепенно вытесняются из своих мест обитания на более низких высотах, поскольку комары-переносчики птичьей малярии, постепенно мигрируют на их территорию. Но поскольку в 2021 году 96% смертей от малярии пришлось на Африку, большинство исследований, посвященных этой тенденции, ведутся на этом континенте.

Маниша Кулкарни работала в зонах вблизи границы Танзании и Кении, население этого региона постоянно растёт. В 2021 году на эти две страны приходилось 6% всех случаев смерти от малярии в мире.

В период с 2002 по 2021 год смертность от малярии снизилась на 29%, поскольку многие страны стали применять более агрессивную тактику борьбы с группой этих инфекционных заболеваний. Однако эта проблема остаётся актуальной для Африки, где на долю детей в возрасте до 5 лет приходится 80% всех смертей от малярии. В последнем докладе ВОЗ говорится о 247 млн. зафиксированных случаях заболевания малярией в 2021 году, причем только на Нигерию, Демократическую Республику Конго, Уганду и Мозамбик приходится почти половина этих случаев.

"Связь между изменением климата и распространением малярии вполне реальна", – отмечает Даг Норрис, специалист по комарам из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга.

Несмотря на это, остаётся неясным, как изменение популяции комаров повлияет на человека в будущем. Недавнее исследование Джорджтаунского университета, посвящённое перемещению комаров по всей Африке к югу от Сахары, также показало, что переносчики инфекций ежегодно поднимаются на высоту 6,5 м.

По словам Норриса, комары разборчивы в выборе среды обитания, и различные виды переносчиков малярии имеют разные предпочтения в отношении температуры, влажности и количества осадков. Если добавить к этому тот факт, что люди борются с малярией с помощью противомоскитных сеток, инсектицидов и других средств, то становится трудно связать какую-либо одну тенденцию с изменением климата.

Джереми Херрен, изучающий малярию в расположенном в Найроби Международном центре физиологии и экологии насекомых, утверждает, что есть свидетельства того, что изменение климата уже влияет на места обитания комаров. Однако, по его словам, пока трудно предсказать, как будет распространяться заболевание.

Например, в Кении, по словам Херрена, исследователи зафиксировали "масштабные сдвиги" в популяции малярийных комаров. По его словам, вид, который раньше был доминирующим, теперь практически невозможно найти. Но эти изменения, скорее всего, не связаны с изменением климата. Исследователь добавил, что распространение обработанных инсектицидами противомоскитных сеток является одним из объяснений такого сдвига.

Тем не менее, как считает Даг Норрис, в целом популяция комаров растёт быстрее в более теплых условиях.

"На пользу" комарам идёт не только повышение температуры воздуха – более продолжительные сезоны дождей создают благоприятную среду обитания для насекомым, которые размножаются в воде. Напротив, засуха уничтожает их места обитания, но в то же время волны жары побуждают людей хранить запасы воды в отдельных ёмкостях, создавая идеальные места для размножения переносчиков малярии. Вспышка лихорадки чикунгунья, другого заболевания, переносимого комарами, в 2004-2005 годах была связана с засухой в прибрежных районах Кении.

Исследователи также смогли связать уменьшение числа случаев заболевания малярией в высокогорных районах Эфиопии в начале 2000-х годов с понижением температуры, произошедшим в это же время.

Погодные условия, сложившиеся в предыдущие годы, затормозили последствия глобального потепления.

Памела Мартинес, исследователь из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн, говорит, что результаты исследований динамики заболеваемости малярией в Эфиопии, опубликованныееё группой в 2021 году в журнале Nature, также свидетельствуют о том, что распространение малярии связано с изменением температуры, а следовательно, и изменением климата.

"Мы видим, что при снижении температуры общая динамика заболеваемости также снижается, даже при отсутствии вмешательства санитарных властей, – говорит Мартинес. – Это доказывает, что температура влияет на передачу инфекции".

Исследователи также заметили рост популяции комаров в более теплые годы.

В середине 2000-х годов температура вновь начала повышаться, но в это же время представители министерства здравоохранения активизировали усилия по борьбе с малярией в высокогорном регионе Эфиопии, что привело к устойчивому снижению числа случаев заболевания.

При этом власти Эфиопии разработали план ликвидации малярии к 2030 году, в котором указываются следующие угрозы, стоящие на пути достижения этой цели: демографические сдвиги, недостаток финансирования, вторжение нового вида комаров и изменение климата.