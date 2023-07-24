Гарвард: оливковое масло может снизить риск смерти от деменции

Новое исследование ученых Гарвардского университета показало, что употребление оливкового масла может снизить риск смерти от деменции на 28%.

Оливковое масло давно считается примером "суперфуда", который может помочь прожить дольше. Новое исследование предполагает, что этот продукт еще и снижает риск смерти от деменции.

Исследование, проведенное учеными Гарвардского университета, появилось в то время, когда во многих странах на фоне старения населения отмечается рост заболеваемости болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Деменция представляет собой ряд заболеваний, которые влияют на память и другие умственные способности настолько, что мешают повседневной жизни. Эти состояния вызваны физическими изменениями в мозге.

В первом исследовании, посвященном изучению взаимосвязи между питанием и смертностью от деменции, ученые проанализировали анкеты о питании и записи о смерти более чем 90 000 жителей США за три десятилетия. Из них 4749 человек умерли от деменции.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто ежедневно употреблял более половины столовой ложки оливкового масла, риск смерти от деменции оказался на 28% ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял или редко употреблял оливковое масло.

Кроме того выяснилось, что замена одной чайной ложки маргарина или майонеза на оливковое масло в день также приводит к снижению риска смерти от деменции на 8-14%.

"Наше исследование подтверждает диетические рекомендации по использованию растительных масел, таких как оливковое, и позволяет предположить, что эти рекомендации поддерживают не только здоровье сердца, но и, возможно, здоровье мозга, — говорит научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Анн-Жюли Тессье. — Выбор в пользу оливкового масла, натурального продукта, вместо таких жиров, как маргарин и майонез, может снизить риск развития фатального слабоумия".

Оливковое масло, действительно, обладает уникальными свойствами для здоровья мозга?

Более ранние исследования показывали, что люди, употребляющие оливковое масло вместо обработанных или животных жиров, имеют более здоровый рацион питания и, возможно, лучшие показатели здоровья. Некоторые исследования связывают более частое потребление оливкового масла с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании Гарварда Тессье отметила, что связь между потреблением оливкового масла и риском смертности от деменции не зависела от общего качества питания, что может свидетельствовать о том, что оливковое масло обладает свойствами, которые уникально полезны для здоровья мозга.

"Некоторые антиоксидантные соединения, содержащиеся в оливковом масле, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, что может оказывать прямое воздействие на мозг, — сказала Тессье. — Возможно также, что оливковое масло оказывает косвенное воздействие на здоровье мозга, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы".

Однако на данном этапе исследование носит наблюдательный характер, и Тессье предупредила, что оно еще не доказывает, что оливковое масло определенно является причиной снижения риска смертельного слабоумия.

Для подтверждения этого эффекта потребуются дальнейшие исследования, но ученые отмечают, что оливковое масло точно является важной частью здорового питания.