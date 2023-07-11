Фут-фетиши и лучший друг на час: самые странные вакансии для работы в интернете

Sarah Palmer

Для этой работы нужен только компьютер и... пара носков, необязательно чистых.

Стоит ли сидеть в душном офисе по восемь часов в день, когда тебе могут заплатить за поход с незнакомцем в кино, видео чистки зубов и фотографии потрёпанных носков?

Вот список самых необычных профессий, которыми можно зарабатывать на жизнь в онлайн-мире.

Лайфстайл-контент для Tik Tok

Ещё свежи воспоминания о временах, когда тех, кто постоянно фотографировал свой обед и публиковал снимки в соцсетях, подвергали остракизму. Как ни странно, но у этого вида контента есть масса поклонников.

Можно задаться вопросом: для чего кому-то нужно знать каждую мельчайшую деталь из жизни незнакомого ему человека (начиная от ухода за кожей, заканчивая мытьём посуды)? Но в 2023 году мы можем смело утверждать: интерес есть, и ещё какой! И некоторые научились извлекать из этого финансовую выгоду. До такой степени, что во Франции вносят последние штрихи в "закон об инфлюенсерах", и налоговые органы делают всё, чтобы получать свою долю от их доходов.

Создатели лайфстайл-контента, как правило, зарабатывают деньги на рекламе и платных партнёрствах. “Микро-инфлюенсеры”, у которых от 10 000 до 50 000 подписчиков, могут получать 100-500 евро за пост. У “мега-инфлюенсеров” (с миллионом подписчиков и больше) цена за пост доходит до 10 000 евро.

Грязные носки и фото ног на продажу

Фут-фетишизм - явление, существующее безотносительно интернета, но соцсети однозначно придали ему масштаб. И теперь оно практически стоит в одном ряду с другими видами фетишизма.

Недавно Insider рассказал о женщине, продающей фото и видео, на которых запечатлены её ноги, а ещё бывшие в употреблении носки. За последние клиенты платят до 500 евро. Раньше она работала парикмахером, а во время карантина случайно забрела на сайт, название которого в переводе звучит как "Забавы с ногами". Хороший педикюр, небольшие инвестиции в виде купленных носков в обмен на... новую профессию с неплохими дивидендами.

Побыть другом за деньги

Примерно семь часов мы каждый день проводим у экрана смартфона, компьютера, планшета... Учитывая темпы технологического прогресса, последствия этого могут быть очень серьёзными. Уже сегодня социологи констатируют: всё острее в обществе становится проблема налаживания межличностных связей.

Например, в США доля людей, утверждающих, что у них вообще нет близких друзей, выросла с 3% в 1990-ом до 12% в 2021 году, согласно опросам Gallup и Survey Center on American Life.

К счастью, в борьбе с одиночеством есть средства. Например, на RentAFriend.com вас могут нанять на работу лучшим другом, чтобы вы сопровождали работодателя (соответственно, вашего лучшего друга) на разного рода мероприятиях. Это могут быть семейные торжества, спортивные состязания или просто тусовки. Средний заработок: около 10 евро в час, но клиенты оплачивают дополнительно билеты, напитки, угощения и проч.

Попутно люди могут овладевать самимы разными навыками: учатся готовить, например, или практикуют свой разговорный иностранный язык.

Гострайтер для сайта знакомств

Для тех, кто гордится своими навыками работы с приложениями для знакомств, есть рынок для их монетизации.

Обязанности гострайтера варьируются от составления профиля, до ведения беседы, пока клиент не почувствует, что готов взять бразды правления в свои руки. На свидание идти точно не придётся. Это совсем другая профессия.

Сомнительный бизнес с моральной точки зрения? Наверное. Зато можно рассчитывать на заработок от 80 до 100 евро за один профиль.