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Франция одобрила закон, касающийся инфлюенсеров. Что он означает для звезд социальных сетей?

Нарушителям нового закона грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет
Нарушителям нового закона грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет   -  Авторское право  Canva
 Oceane Duboust

Согласно новому закону, одобренному французскими законодателями, нарушителям грозит тюремное заключение или крупные штрафы.

В четверг французский парламент принял законопроект о регулировании деятельности популярных блогеров (инфлюенсеров) в социальных сетях в целях пресечения продвижения опасных продуктов и идей.

За принятие документа проголосовали 342 сенатора из разных политических кругов. Законопроект внесли в парламент депутат-социалист Артур Делапорт и представитель президенсткой партии "Возрождение" Стефан Вожетта.

"Мы можем гордиться этим беспрецедентным соглашением", - сказал докладчик Амель Гаккерр, сенатор, которому было поручено представить законопроект в верхней палате.

Выступая после голосования, младший министр торговли Оливия Грегуар высоко оценила "приверженность парламентариев" и "качество этой работы".

По оценкам, во Франции насчитывается 150 000 инфлюенсеров, но действия некоторых из них уже давно вызывают критику.

"Инфлюворы"

Истцы подали коллективные иски, а французское Управление по предотвращению мошенничества (DGCCRF) опубликовало язвительный отчет.

Более удивительно, что французский рэпер Booba выступил в цифровом крестовом походе против тех, кого он прозвал "инфлюворы" (фр. "influvoleurs"), обратив внимание на проблему с помощью своей кампании в социальных сетях.

Призывы к регулированию этой сферы звучат все чаще из-за обвинений в адрес популярных блогеров в продвижении опасных продуктов и даже мошенничестве.

Например, влиятельных блогеров Иллана Кастроново и Симона Кастальди обязали разместить в социальных сетях сообщение от DGCCRF в отношении некоторых из их материалов.

Некоторые инфлюенсеры имеют скромную аудиторию, другие же - настоящие знаменитости с миллионами подписчиков и могут влиять на потребительское поведение, особенно среди молодежи.

"Инфлюенсеры будут продолжать работать. "Ифлюворы" будут существовать всегда, но они будут знать, что закон готов их наказать", - сказал Делапорте.

"Так мы защищаем потребителей, особенно молодых", - добавил Вожетта.

Как закон затрагивает деятельность влиятельных блогеров?

В тексте предлагается юридически определить инфлюенсеров как физических или юридических лиц, которые за вознаграждение используют свою известность для продвижения товаров и услуг в Интернете.

Документ запрещает продвижение некоторых видов товаров и услуг, например таких как косметическая хирургия, и запрещает или жестко регулирует продвижение ряда медицинских изделий.

Он также запрещает продвижение продуктов, содержащих никотин.

В нем регулируются вопросы, касающиеся спортивных ставок и азартных игр: инфлюенсеры больше не могут рекламировать подписку на спортивные прогнозы, а продвижение игр на деньги возможно лишь на платформах, технически ограничивающих доступ несовершеннолетних.

Наказание за несоблюдение закона - два года лишения свободы или штраф в размере 300 000 евро.

Закон также запрещает постановочные сцены с животными, владение которыми запрещено.

С рекламными изображениями - например, косметики - необходимо указывать информацию о ретушировании и использовании специальных фильтров, делающих снимки более привлекательными.

Несколько сенаторов подчеркнули необходимость укрепления ресурсов регулирующих органов в будущем, включая ресурсы DGCCRF и Управления по финансовым рынкам.

"Шерифов много, и у них должны быть средства для нормальной работы", - сказал Гаккерр. Это произошло после того, как министр экономики Бруно Ле Мэр в прошлом месяце предупредил, что эта сфера "не может оставаться Диким Западом".

Кого еще это коснется?

Деятельность агентов инфлюенсеров также будет регулироваться. Письменный контракт становится обязательным, если сумма, о которой идет речь, превышает определенный уровень. В тексте также предусмотрены меры по привлечению интернет-платформ к ответственности.

Хотя многие успешные инфлюенсеры работают за рубежом, например, в Дубае, текст обязывает тех, кто работает за пределами Европейского союза, Швейцарии или Европейской экономической зоны, страховать гражданскую ответственность на территории ЕС. Заявленная цель - создание фонда для выплаты компенсаций потенциальным пострадавшим. 

В конце марта Союз специалистов влияния и создателей контента (UMICC), который недавно начал представлять агентства в этом секторе, высоко оценил "похвальные и важные предложения".

Однако они также предупредили законодателей о риске "дискриминации или чрезмерного регулирования".

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