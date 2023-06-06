Франция одобрила закон, касающийся инфлюенсеров. Что он означает для звезд социальных сетей?

Согласно новому закону, одобренному французскими законодателями, нарушителям грозит тюремное заключение или крупные штрафы.

В четверг французский парламент принял законопроект о регулировании деятельности популярных блогеров (инфлюенсеров) в социальных сетях в целях пресечения продвижения опасных продуктов и идей.

За принятие документа проголосовали 342 сенатора из разных политических кругов. Законопроект внесли в парламент депутат-социалист Артур Делапорт и представитель президенсткой партии "Возрождение" Стефан Вожетта.

"Мы можем гордиться этим беспрецедентным соглашением", - сказал докладчик Амель Гаккерр, сенатор, которому было поручено представить законопроект в верхней палате.

Выступая после голосования, младший министр торговли Оливия Грегуар высоко оценила "приверженность парламентариев" и "качество этой работы".

По оценкам, во Франции насчитывается 150 000 инфлюенсеров, но действия некоторых из них уже давно вызывают критику.

"Инфлюворы"

Истцы подали коллективные иски, а французское Управление по предотвращению мошенничества (DGCCRF) опубликовало язвительный отчет.

Более удивительно, что французский рэпер Booba выступил в цифровом крестовом походе против тех, кого он прозвал "инфлюворы" (фр. "influvoleurs"), обратив внимание на проблему с помощью своей кампании в социальных сетях.

Призывы к регулированию этой сферы звучат все чаще из-за обвинений в адрес популярных блогеров в продвижении опасных продуктов и даже мошенничестве.

Например, влиятельных блогеров Иллана Кастроново и Симона Кастальди обязали разместить в социальных сетях сообщение от DGCCRF в отношении некоторых из их материалов.

Некоторые инфлюенсеры имеют скромную аудиторию, другие же - настоящие знаменитости с миллионами подписчиков и могут влиять на потребительское поведение, особенно среди молодежи.

"Инфлюенсеры будут продолжать работать. "Ифлюворы" будут существовать всегда, но они будут знать, что закон готов их наказать", - сказал Делапорте.

"Так мы защищаем потребителей, особенно молодых", - добавил Вожетта.

Как закон затрагивает деятельность влиятельных блогеров?

В тексте предлагается юридически определить инфлюенсеров как физических или юридических лиц, которые за вознаграждение используют свою известность для продвижения товаров и услуг в Интернете.

Документ запрещает продвижение некоторых видов товаров и услуг, например таких как косметическая хирургия, и запрещает или жестко регулирует продвижение ряда медицинских изделий.

Он также запрещает продвижение продуктов, содержащих никотин.

В нем регулируются вопросы, касающиеся спортивных ставок и азартных игр: инфлюенсеры больше не могут рекламировать подписку на спортивные прогнозы, а продвижение игр на деньги возможно лишь на платформах, технически ограничивающих доступ несовершеннолетних.

Наказание за несоблюдение закона - два года лишения свободы или штраф в размере 300 000 евро.

Закон также запрещает постановочные сцены с животными, владение которыми запрещено.

С рекламными изображениями - например, косметики - необходимо указывать информацию о ретушировании и использовании специальных фильтров, делающих снимки более привлекательными.

Несколько сенаторов подчеркнули необходимость укрепления ресурсов регулирующих органов в будущем, включая ресурсы DGCCRF и Управления по финансовым рынкам.

"Шерифов много, и у них должны быть средства для нормальной работы", - сказал Гаккерр. Это произошло после того, как министр экономики Бруно Ле Мэр в прошлом месяце предупредил, что эта сфера "не может оставаться Диким Западом".

Кого еще это коснется?

Деятельность агентов инфлюенсеров также будет регулироваться. Письменный контракт становится обязательным, если сумма, о которой идет речь, превышает определенный уровень. В тексте также предусмотрены меры по привлечению интернет-платформ к ответственности.

Хотя многие успешные инфлюенсеры работают за рубежом, например, в Дубае, текст обязывает тех, кто работает за пределами Европейского союза, Швейцарии или Европейской экономической зоны, страховать гражданскую ответственность на территории ЕС. Заявленная цель - создание фонда для выплаты компенсаций потенциальным пострадавшим.

В конце марта Союз специалистов влияния и создателей контента (UMICC), который недавно начал представлять агентства в этом секторе, высоко оценил "похвальные и важные предложения".

Однако они также предупредили законодателей о риске "дискриминации или чрезмерного регулирования".