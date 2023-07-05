"Единая, европейская, цифровая": нужен ли Европе электронный евро?

Процесс цифровизации европейской валюты запущен. В Еврокомиссии считают, что электронный вариант наличных послужит хорошей альтернативой, и обещают, что евромонеты и банкноты не исчезнут из обращения.

Европейская комиссия предлагает ввести в оборот виртуальную версию валюты Европейского центрального банка, которую можно будет использовать наряду с наличными. Соответствующий законопроект был представлен в конце июня.

Еврокомиссар МайридМакГиннес объясняет, что ЕЦБ хочет предоставить жителям континента электронный вариант наличных, альтернативу.

Корреспондент Euronews и еврокомиссар встретились в кафе. МакГиннес достает бумажник и объясняет: "Представим, что цифровой евро уже в обороте. Вот мой кошелек, в нем 50 евро наличными, но они мне нужны для чего-то еще. Чтобы расплатиться за наши напитки, я могу использовать свой электронный кошелек".

"Сегодня люди все чаще используют пластиковые карты или смартфоны. Мы хотим, чтобы у нас была возможность использовать электронный формат наличных. Сейчас мы предложили необходимые законы, но это только начало процесса", - рассказывает еврокомиссар.

Электронных платежей становится все больше. Центральные банки обеспокоены тем, что наличные деньги исчезают из оборота. Электронный эквивалент наличности поможет поддержать стабильность этой системы.

Исчезнут ли наличные?

С экономистом Марией Демерцис мы встретились в музее Национального банка Бельгии, где можно воочию увидеть эволюцию платежных средств - от натурального обмена до пластиковых карт.

По мнению Демерцис, использование наличных денег для расчетов в ближайшие годы будет сокращаться, но полностью банкноты и монеты не выйдут из обихода.

"После пандемии мы думали, что большинство платежей осуществляется в цифровом формате. Но на самом деле, если посмотреть на цифры - это цифры ЕЦБ, - 42% всех транзакций в еврозоне в 2022 году были совершены наличными. 42% - это не половина, но очень, очень близко. Я действительно думаю, что направление движения - это сокращение оборота наличных в сторону цифровых платежей, но не считаю, что они полностью исчезнут", - убеждена экономист.

Введение в обращение цифрового евро не внесет больших изменений в наши повседневные платежи, говорит эксперт.

"Скорее всего, мы будем пользоваться приложением для смартфона. Транзакции будут проводиться с помощью финансовых посредников, таких как банки. Это такой же электронный способ оплаты, какими мы пользуемся и сейчас. Вначале ЕЦБ планирует работать только с небольшими суммами. Объем наших цифровых активов будет не более трех-четырех тысяч", - рассказывает Демерцис.

Проблема конфиденциальности

Европейский центральный банк провел опрос по поводу введения цифрового евро. В ходе него выяснилось, что наибольшую озабоченность вызывают вопросы конфиденциальности, безопасности, удобства использования в еврозоне, отсутствие дополнительных сборов и возможность расчетов в режиме оффлайн.

Ассоциации по защите данных также выражают обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

"Если вы хотите, чтобы цифровой евро максимально имитировал наличные деньги, нужно постараться, чтобы сделать расчеты анонимными. ЕЦБ говорит, что собирается обеспечить анонимность при небольших объемах, но если сумма крупная, анонимность исключена", - разъясняет Демерцис.

Еврокомиссар МакГиннес уверяет, что ЕЦБ не интересует, как европейцы тратят деньги.

"Европейский ЦБ лишь хочет предоставить вам возможность иметь электронную версию наличных. Вы сможете использовать цифровые евро и в оффлайн режиме. Если вы используете электронный кошелек оффлайн, это частная транзакция. Если это коммерческая электронная операция, ваш банк узнает, что вы использовали цифровые евро. Но я хочу, чтобы мы обсуждали все это: если людей что-то волнует, мы ответим на вопросы и успокоим", - заверяет МакГиннес.

Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности, электронный евро представляет собой большие коммерческие возможности, говорит президент Европейской ассоциации финтеха Ян Бом:

"Сегодня европейский платежный ландшафт очень фрагментирован. Есть несколько американских компаний, которые предоставляют системы платежей пластиковыми картами, люди используют Paypal. Но нет единой европейской системы. Роль финтеха заключается в разработке инноваций, которые ведут к большей прозрачности, созданию наилучшего продукта для пользователей и снижению комиссий", - говорит Бом.

Сегодня около 120 центральных банков разных стран мира работают над цифровыми версиями своих национальных валют.

28 июня Европейская комиссия представила законопроект о введении в оборот электронного евро. Сохранение наличных денег гарантируется.

Конкретной даты введения в обращение цифрового евро пока нет.