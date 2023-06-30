Ученые назвали основные причины смертности от загрязнения воздуха в европейских городах

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Транспорт, бытовая деятельность и сельское хозяйство - основные причины смертности от загрязнения воздуха в европейских городах, сообщает Институт глобального здоровья

Транспорт остается основным источником диоксида азота (NO2), в то время как жилой и сельскохозяйственный секторы вносят все больший вклад в распространение мелкодисперсных взвешенных частиц PM2,5.

В новом исследовании барселонского Института глобального здоровья анализировалась концентрация двух основных загрязнителей атмосферы в 857 городах континента.

Исследователи пришли к выводу, что на долю бытовой деятельности приходится более 22% от общей смертности.

Наиболее загрязняющая воздух бытовая деятельность связана с отоплением и использованием кухонных плит, особенно в городах, где чаще всего применяются газ и уголь. За ней следуют сельское хозяйство и промышленность.

Что касается диоксида азота, образующегося в основном в результате сжигания ископаемого топлива, почти половина смертей приходится на транспорт.

В ООН загрязнение воздуха признано одной из основных угроз здоровью человека и планеты. Согласно оценкам организации, в 2019 году оно стало причиной преждевременной смерти более четырех миллионов человек во всем мире.

Сегодня более 90% жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы.

Улучшение качества атмосферного воздуха поможет уменьшить распространение инсультов, болезней сердца, рака легких, хронических и острые респираторные заболеваний.