Пристегните ремни: турбулентность учащается из-за изменения климата

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Зон турбулентности становится больше из-за изменения климата, выяснили ученые. Особенно сильно ухудшилась ситуация на севере Атлантического океана.

Авиапассажиры будут чаще сталкиваться с турбулентностью, показало новое исследование ученых из Университета Рединга в Великобритании. И причина этому — изменение климата.

"После десятилетия исследований, показавших, что изменение климата приведет к увеличению турбулентности в воздухе в будущем, мы получили доказательства того, что это увеличение уже началось, — сказал соавтор работы Пол Уильямс. — Мы должны инвестировать в усовершенствованные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности".

Турбулентность увеличилась на 55%

Исследование показало, что на одном из самых загруженных в мире маршрутов над северной частью Атлантического океана продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55% в год.

Если в 1979 году турбулентность там длилась 17,7 часа, то в 2020 году — уже 27,4 часа. Умеренная турбулентность тем временем увеличилась на 37%: с 70 часов до 96,1 часа. Легкая турбулентность увеличилась на 17%.

Причина увеличения турбулентности связана с потеплением воздуха в результате выбросов CO2, которые усиливают сдвиг ветра — внезапное изменение скорости или направления ветра — в струйных течениях.

"Турбулентность делает полеты неровными и иногда может быть опасной. Авиакомпаниям необходимо задуматься о том, как они будут бороться с повышенной турбулентностью, поскольку только в США она ежегодно обходится отрасли в 150-500 миллионов долларов, — говорит доктор наук Марк Проссер. — Каждая дополнительная минута, проведенная в турбулентности, увеличивает износ самолета, а также риск травм для пассажиров и бортпроводников".

Несмотря на то, что в США и Северной Атлантике наблюдается наибольший рост турбулентности, исследование показало, что похожие процессы проходят и в небе над Европой, Ближним Востоком и Южной Атлантикой.