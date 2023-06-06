Очки Vision Pro: Apple врывается в виртуальную реальность

Euronews

Компания пытается потеснить на рынке Microsoft и Meta. Но биржи этого энтузиазма не разделили — перед презентацией акции Apple поднялись до нового исторического максимума, а к концу — упали

Компания Apple представила Vision Pro, очки смешанной реальности. Устройство управляется с помощью глаз, рук и голоса.

Выпуском принципиально нового для себя продукта Apple стремится совершить революцию в этом секторе и встать в один ряд с другими технологическими гигантами, такими как Microsoft или Meta.

Последняя за несколько дней до Applt представила свою новую гарнитуру смешанной реальности Meta Quest 3.

Vision Pro поступит в продажу в начале следующего года в США по цене 3500 долларов.

Каролина Миланези, президент, Creative Strategies:

— Это определенно не дешево. Я имею в виду, что позволить себе потратить 3500 долларов точно смогут ранние последователи. Но затем мы возвращаемся к вопросу о том, чем это устройство будет для вас? Будете ли вы воспринимать его как телевизор, ваш монитор, ваш компьютер? Это отдельное устройство.

Технология смешанной реальности сочетает в себе элементы виртуальной и дополненной реальности для создания иммерсивного опыта, в котором интерактивные виртуальные объекты интегрированы в реальную среду.

В компании уверяют, что устройство можно использовать для просмотра фотографий и видео "новым и волшебным" способом.

Помимо этого очки получили расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами.

Тим Кук, гендиректор Apple:

— Есть продукты, которые меняют наше представление о технологиях и их роли в нашей жизни. Мы считаем, что Apple Vision Pro - это революционный продукт с производительностью, погружением и возможностями, которые может обеспечить только Apple. Задача Apple состоит в том, чтобы сделать эти очки массовым продуктом, а ключевым моментом будет снижение цены.

При этом биржи энтузиазма Apple не разделили — перед презентацией акции компании поднялись до нового исторического максимума, а к концу — упали