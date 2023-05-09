От агросектора до финтеха: иностранные инвесторы выбирают Узбекистан

Международные компании и банки наращивают инвестиции в Узбекистан, где проведены масштабные реформы. Инвесторы отмечают привлекательный налоговый и законодательный климат республики, а также перспективный рынок труда, где доминирует молодежь.

За 6 последних лет международные инвестиции в Узбекистан выросли более чем в 10 раз. Масштабные правительственные реформы, стартовавшие в 2017 году с прицелом на глобализацию узбекской экономики, стимулируют привлечение иностранного капитала в эту среднеазиатскую страну.

Silverleafe, совместное предприятие США и Узбекистана, выращивает хлопок в Джизакской области. Весь процесс, от посева до сбора урожая, автоматизирован на 100%. В этом году Silverleafe внедрит новую технологию - речь идет о цифровой системе отслеживания хлопка, собираемого машинным способом. Все оборудование импортировано в республику из США. "Эти желтые козырьки на сельхозмашинах - очень важная часть в системе точного земледелия и цифрового сельского хозяйства, - рассказывает и показывает Дэн Паттерсон, генеральный директор СП Silverleafe - Мы можем собирать информацию, проверять данные по урожаю, отправлять их через спутник. Мы будем иметь цифровой след по ситуации на хлопковых плантациях".

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Природные ресурсы и молодежь

Паттерсон был приглашен в Узбекистан в 2018 году для модернизации сельского хозяйства и участия в реформах. В общей сложности Silverleafe инвестировала в республику около 40 миллионов долларов. "Люди задаются вопросом, реальны ли эти реформы или же это только слова? Так вот, находясь здесь уже пять лет, могу подтвердить: реформы действительно реальны, - уверенно заявляет Паттерсон. - С ними в секторе создается инфраструктура, условия для прихода иностранного капитала - с тем, чтобы воспользоваться потенциалом здешних природных ресурсов и рынка труда, где 60% населения - моложе 30 лет".

По его мнению, Узбекистан - отличный адрес для компаний, планирующих - с учётом демографической ситуации в мире - перевод бизнеса и инвестирование в другие регионы.

С такой оценкой, похоже, согласен и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). За последние 5 лет он обязался выделить более 3 миллиардов евро на реализацию 100 проектов, охватывающих ключевые отрасли экономики Узбекистана. Объем вложений в каждый следующий год превышает предыдущий.

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Среди первоочередных задач - развитие устойчивой энергетики: ЕБРР предоставил приоритетный кредит одной из первых частных солнечных электростанций в Узбекистане. В последние три года республика стала ведущим получателем финансирования ЕБРР в Средней Азии - с прицелом и дальше наращивать инвестиционные потоки.

"Узбекистан стал инвестиционным полюсом благодаря своей истории реформ - это и либерализация валюты в качестве первого шага, и закон о государственно-частном партнерстве. Затем свет увидела стратегия зеленой экономики до 2030 года, стартовала приватизация государственных банков и организаций, которая все еще продолжается, - говорит Алкис Дракинос, директор ЕБРР в Узбекистане. - Все эти преобразования посылают уверенный сигнал международным инвесторам о потенциале Узбекистана, его запросах и приверженности реформам".

Ставка на технологии

Технологический сектор очень привлекателен для иностранных инвесторов. Лондонская группа Sturgeon Capital первой начала инвестировать в стартапы и цифровую инфраструктуру Узбекистана через специальный фонд в размере 25 миллионов долларов (он увидел свет в 2020 году).

Киян Зандиех, инвестиционный директор Sturgeon Capital, рассказал: "Мы фокусируемся на трех областях: это финтех; торговые площадки (как правило, площадки электронной коммерции) и программное обеспечение. С тех пор, как мы вложили средства, доход этих компаний вырос почти втрое, и мы видим длительную перспективу".

Группа BILLZ стала первым узбекским стартапом, получившим инвестиции от Sturgeon Сapital. Компания предлагает программное обеспечение для управления и развития розничного бизнеса. Стартап сотрудничает с 4 странами и привлекает новых инвесторов.

Сейчас общаться с фондами становится намного проще, их количество также намного больше, чем 5 лет назад, и все это дает нам возможности для будущего масштабирования и развития. Рустам Хамдамов.

Рустам Хамдамов, соучредитель и директор BILLZ, вспоминает: "5 лет назад нам было очень тяжело найти инвесторов, процесс занимал много времени, так как их попросту не было. Сейчас общаться с фондами становится намного проще, их количество также намного больше, чем 5 лет назад, и все это дает нам возможности для будущего масштабирования и развития".

Либерализация визового режима, снижение налогов, рост образованности и профподготовки населения - вот неполный перечень аргументов для иностранных инвесторов: узбекские власти рассчитывают в течение ближайших четырех лет привлечь с их помощью еще более 100 миллиардов.

Лазиз Кудратов, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, подтверждает взятый вектор развития. "Мы будем и дальше системно, очень скрупулезно работать над тем, чтобы деловая среда, инвестиционный климат в стране стали еще привлекательнее, - заявил он Euronews. - Для нас самое главное - обеспечить качество инвестиций, которое позволит обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие экономики Узбекистана, сделать ее конкурентоспособной".