EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Мобильность

Европейский космический зонд Juice отправился к Юпитеру

Access to the comments Комментарии
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с зондом Juice на борту. Космодром Куру, Французская Гвиана. 14 апреля 2023.
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с зондом Juice на борту. Космодром Куру, Французская Гвиана. 14 апреля 2023.   -  Авторское право  ESA via AP
 Euronews

Европейский космический зонд Juice на борту ракеты-носителя Ariane 5 со второй попытки отправился к Юпитеру, где будет изучать три его луны — Ганимеда, Каллисто и Европу. Ученые считают, что под их льдами может находиться жидкая вода. 

Цель миссии — узнать, пригодны ли спутники крупнейшей планеты Солнечной системы для жизни.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу, в 12:14 по Гринвичу — накануне её запуск был на сутки отложен из-за грозы и сильного ветра.

Ожидается, что зонд выйдет на орбиту вокруг Юпитера к июлю 2031 года.

Также по теме

Устали ждать зарядки вашего электрокара? Первые станции замены батарей открываются в Европе

Европейская миссия по изучению ледяных спутников Юпитера

Путешествие к Юпитеру: что нужно знать о миссии JUICE Европейского космического агентства