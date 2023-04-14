Европейский космический зонд Juice отправился к Юпитеру

Euronews

Европейский космический зонд Juice на борту ракеты-носителя Ariane 5 со второй попытки отправился к Юпитеру, где будет изучать три его луны — Ганимеда, Каллисто и Европу. Ученые считают, что под их льдами может находиться жидкая вода.

Цель миссии — узнать, пригодны ли спутники крупнейшей планеты Солнечной системы для жизни.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу, в 12:14 по Гринвичу — накануне её запуск был на сутки отложен из-за грозы и сильного ветра.

Ожидается, что зонд выйдет на орбиту вокруг Юпитера к июлю 2031 года.